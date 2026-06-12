Матч между Медведевым и Чиличем перенесли из-за дождя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч между Даниилом Медведевым и Марином Чиличем перенесен из-за дождя.
- Первый сет выиграл Медведев со счетом 6:2, второй сет взял Чилич — 6:3.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Четвертьфинальный матч турнира категории ATP 250 в нидерландском Хертогенбосе между россиянином Даниилом Медведевым и хорватом Марином Чиличем перенесен из-за дождя.
Встреча изначально должна была пройти в четверг, но из-за дождя была перенесена на пятницу. 12 июня теннисисты провели на корте 1 час 17 минут, после чего матч по той же причине был приостановлен и вновь перенесен.
Игра продолжится в субботу. Первый сет выиграл Медведев со счетом 6:2, второй взял Чилич - 6:3. Победитель матча сыграет в полуфинале с поляком Камилем Майхшаком.