Краткий пересказ от РИА ИИ Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства и поздравил ее граждан с главным государственным праздником.

Он отметил прочность дружбы Москвы и Минска.

МИНСК, 12 июн — РИА Новости. Александр Лукашенко назвал Москву гарантом справедливого мироустройства.

Сегодня россияне отмечают главный государственный праздник. Президент Белоруссии направил поздравление Владимиру Путину и всем гражданам.

"Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом", — говорится в тексте , опубликованном пресс-службой Лукашенко.

Он отметил, что народы двух стран всегда шли рука об руку.

"Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами <...> дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития", — подчеркнул президент.