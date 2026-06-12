Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства и поздравил ее граждан с главным государственным праздником.
- Он отметил прочность дружбы Москвы и Минска.
МИНСК, 12 июн — РИА Новости. Александр Лукашенко назвал Москву гарантом справедливого мироустройства.
Сегодня россияне отмечают главный государственный праздник. Президент Белоруссии направил поздравление Владимиру Путину и всем гражданам.
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"Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом", — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Лукашенко.
Он отметил, что народы двух стран всегда шли рука об руку.
"Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами <...> дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития", — подчеркнул президент.
Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а россиянам – счастья и благополучия.
Он также направил поздравительные послания премьеру Михаилу Мишустину, председателю Совбеза Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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