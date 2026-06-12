Назван самый возрастной тренер в истории чемпионатов мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирослав Коубек стал самым возрастным тренером, выведшим команду на матч чемпионата мира по футболу, в возрасте 74 лет и 9 месяцев.
- Сборная Чехии уступила команде Южной Кореи со счетом 1:2 в Гвадалахаре (Мексика).
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Возглавляющий сборную Чехии Мирослав Коубек стал самым возрастным тренером, выведшим команду на матч чемпионата мира по футболу.
В пятницу в Гвадалахаре (Мексика) сборная Чехии под руководством Коубека уступила команде Южной Кореи со счетом 1:2.
В день игры чешскому специалисту было 74 года и 9 месяцев. Он превзошел достижение бельгийца Хуго Броса, который возглавляет команду ЮАР. В день матча открытия со сборной Мексики ему было 74 года и 2 месяца. Новым рекордсменом на этом чемпионате мира должен стать главный тренер сборной Кюрасао нидерландец Дик Адвокат, которому в сентябре исполнится 79 лет.