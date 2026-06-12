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Назван самый возрастной тренер в истории чемпионатов мира по футболу - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
08:43 12.06.2026 (обновлено: 08:49 12.06.2026)
Назван самый возрастной тренер в истории чемпионатов мира по футболу

Чех Коубек стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу

© Фото : Соцсети командыГлавный тренер сборной Чехии по футболу Мирослав Коубек
Главный тренер сборной Чехии по футболу Мирослав Коубек - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Соцсети команды
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирослав Коубек стал самым возрастным тренером, выведшим команду на матч чемпионата мира по футболу, в возрасте 74 лет и 9 месяцев.
  • Сборная Чехии уступила команде Южной Кореи со счетом 1:2 в Гвадалахаре (Мексика).
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Возглавляющий сборную Чехии Мирослав Коубек стал самым возрастным тренером, выведшим команду на матч чемпионата мира по футболу.
В пятницу в Гвадалахаре (Мексика) сборная Чехии под руководством Коубека уступила команде Южной Кореи со счетом 1:2.
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В день игры чешскому специалисту было 74 года и 9 месяцев. Он превзошел достижение бельгийца Хуго Броса, который возглавляет команду ЮАР. В день матча открытия со сборной Мексики ему было 74 года и 2 месяца. Новым рекордсменом на этом чемпионате мира должен стать главный тренер сборной Кюрасао нидерландец Дик Адвокат, которому в сентябре исполнится 79 лет.
Во втором туре сборная сборная Чехии встретится с командой ЮАР 18 июня по московскому времени. Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде, в нем впервые принимают участие 48 команд. Финальный матч турнира пройдет 19 июля.
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