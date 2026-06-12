Коротышкин оценил шансы Ефимовой на золото Олимпиады

МОСКВА, 12 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин заявил РИА Новости, что Юлии Ефимовой не хватает только олимпийского золота и у нее есть все шансы завоевать эту награду.