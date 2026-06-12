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Коротышкин оценил шансы Ефимовой на золото Олимпиады - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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13:28 12.06.2026 (обновлено: 13:33 12.06.2026)
Коротышкин оценил шансы Ефимовой на золото Олимпиады

Коротышкин: у пловчихи Ефимовой есть все шансы на золото Олимпиады

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЮлия Ефимова
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Юлия Ефимова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин заявил, что у Юлии Ефимовой есть все шансы завоевать олимпийское золото.
  • Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата России на дистанции 100 метров брассом.
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин заявил РИА Новости, что Юлии Ефимовой не хватает только олимпийского золота и у нее есть все шансы завоевать эту награду.
В четверг 34-летняя Ефимова завоевала золото проходящего в Казани чемпионата России на дистанции 100 метров брассом.
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"У Юлии очень успешная карьера, но ей не хватает золота Олимпиады. Сейчас у нее все карты на руках. Уверен, она может на это рассчитывать, но при этом придется работать гораздо усерднее", - сказал Коротышкин.
Ранее Ефимова отобралась на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Ефимовой 34 года, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награды Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.
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СпортКазаньРоссияПарижЮлия ЕфимоваЕвгений КоротышкинВодные видыПлавание
 
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