"Каролина" вызвала российского вратаря из фарм-клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь Амир Мифтахов вызван из фарм-клуба «Чикаго Вулвз» в основную команду «Каролина Харрикейнз».
- «Каролина» сыграет с «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала плей-офф НХЛ при счете в серии 2-2.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский вратарь системы команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" Амир Мифтахов вызван из фарм-клуба - "Чикаго Вулвз", сообщает журналист Патрик Уильямс в соцсети X.
Ранее "Чикаго" обыграл "Колорадо Иглз" в седьмом матче серии полуфинала плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ) и вышел в решающую стадию Кубка Колдера, где сыграет против "Торонто Марлис". Мифтахов заменял травмированного вратаря Кейдена Примо в последних двух играх.
В ночь на пятницу по московскому времени "Каролина" примет "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финала плей-офф НХЛ. На данный момент счет в серии до четырех побед - 2-2.
Мифтахову 26 лет. Он был выбран на драфте НХЛ в 2020 году под общим 186-м номером клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг", а 1 июля 2025 года подписал однолетний контракт с "Каролиной". Голкипер является воспитанником системы казанского "Ак Барса". Он провел за команду 87 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 11 из которых отстоял на ноль.