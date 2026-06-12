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"Каролина" вызвала российского вратаря из фарм-клуба - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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01:30 12.06.2026
"Каролина" вызвала российского вратаря из фарм-клуба

"Каролина" вызвала российского вратаря Мифтахова из фарм-клуба

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкШайба
Шайба - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Амир Мифтахов вызван из фарм-клуба «Чикаго Вулвз» в основную команду «Каролина Харрикейнз».
  • «Каролина» сыграет с «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала плей-офф НХЛ при счете в серии 2-2.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский вратарь системы команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" Амир Мифтахов вызван из фарм-клуба - "Чикаго Вулвз", сообщает журналист Патрик Уильямс в соцсети X.
Ранее "Чикаго" обыграл "Колорадо Иглз" в седьмом матче серии полуфинала плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ) и вышел в решающую стадию Кубка Колдера, где сыграет против "Торонто Марлис". Мифтахов заменял травмированного вратаря Кейдена Примо в последних двух играх.
В ночь на пятницу по московскому времени "Каролина" примет "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финала плей-офф НХЛ. На данный момент счет в серии до четырех побед - 2-2.
Мифтахову 26 лет. Он был выбран на драфте НХЛ в 2020 году под общим 186-м номером клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг", а 1 июля 2025 года подписал однолетний контракт с "Каролиной". Голкипер является воспитанником системы казанского "Ак Барса". Он провел за команду 87 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 11 из которых отстоял на ноль.
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ХоккейСпортАмир МифтаховКаролина ХаррикейнзВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
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