Россиянина Кибалко избрали вице-президентом ISU по конькобежному спорту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) по конькобежному спорту.
- На конгрессе ISU Кибалко набрал 85 голосов, против его избрания проголосовали 30 делегатов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участник трех Олимпийских игр россиянин Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) по конькобежному спорту.
"Благодарю всех за доверие и поддержку, я готов работать днем и ночью. Те, кто меня знают по совместной работе, в курсе, что я могу работать по ночам", - сказал на конгрессе Кибалко.
Кроме того, первым вице-президентом ISU избран венгр Дьердь Елек. В заключительном раунде голосования он опередил действующего вице-президента ISU канадца Бенуа Лавуа - 80 голосов против 40.
Кибалко 52 года. Он возглавлял технический комитет ISU по конькобежному спорту с 2016 года, а также являлся членом совета ISU с 2022-го.
До завершения спортивной карьеры в 2006 году он принял участие в трех Олимпиадах (1998, 2002, 2006), становился победителем Кубка мира (2001), победителем и серебряным призером чемпионата Европы (2001), а также бронзовым призером чемпионата мира (2001).