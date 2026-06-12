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Россиянина Кибалко избрали вице-президентом ISU по конькобежному спорту - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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12:12 12.06.2026 (обновлено: 12:48 12.06.2026)
Россиянина Кибалко избрали вице-президентом ISU по конькобежному спорту

Александр Кибалко стал вице-президентом Международного союза конькобежцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонькобежный спорт
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) по конькобежному спорту.
  • На конгрессе ISU Кибалко набрал 85 голосов, против его избрания проголосовали 30 делегатов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участник трех Олимпийских игр россиянин Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) по конькобежному спорту.
Кибалко набрал 85 голосов на конгрессе ISU, который проходит с 10 по 12 июня на Тенерифе (Испания). Против избрания россиянина проголосовали 30 делегатов. Он обошел болгарина Стойчо Стойчова.
"Благодарю всех за доверие и поддержку, я готов работать днем и ночью. Те, кто меня знают по совместной работе, в курсе, что я могу работать по ночам", - сказал на конгрессе Кибалко.
Кроме того, первым вице-президентом ISU избран венгр Дьердь Елек. В заключительном раунде голосования он опередил действующего вице-президента ISU канадца Бенуа Лавуа - 80 голосов против 40.
Кибалко 52 года. Он возглавлял технический комитет ISU по конькобежному спорту с 2016 года, а также являлся членом совета ISU с 2022-го.
До завершения спортивной карьеры в 2006 году он принял участие в трех Олимпиадах (1998, 2002, 2006), становился победителем Кубка мира (2001), победителем и серебряным призером чемпионата Европы (2001), а также бронзовым призером чемпионата мира (2001).
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СпортКонькобежный спортТенерифеИспанияАлександр КибалкоМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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