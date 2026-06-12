Экс-тренер сборной Крикунов призвал шведов, чехов и финнов послушать Путина

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-тренер национальной команды Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что руководители хоккейных федераций Чехии, Швеции и Финляндии не хотят разбираться в причинах конфликта на Украине и поэтому под влиянием сверху выступают против участия российских сборных в международных соревнованиях.