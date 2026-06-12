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Экс-тренер сборной Крикунов призвал шведов, чехов и финнов послушать Путина - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Хоккей
 
12:59 12.06.2026 (обновлено: 13:15 12.06.2026)
Экс-тренер сборной Крикунов призвал шведов, чехов и финнов послушать Путина

Крикунов о выпаде стран против хоккейной сборной РФ: они пляшут под чужую дудку

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВладимир Крикунов
Владимир Крикунов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Владимир Крикунов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-тренер национальной команды Владимир Крикунов заявил, что руководители хоккейных федераций Чехии, Швеции и Финляндии выступают против участия российских сборных в международных соревнованиях под влиянием сверху и не хотят разбираться в причинах конфликта на Украине.
  • Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в 2022 году отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
  • Президент IIHF Люк Тардиф заявил в мае, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-тренер национальной команды Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что руководители хоккейных федераций Чехии, Швеции и Финляндии не хотят разбираться в причинах конфликта на Украине и поэтому под влиянием сверху выступают против участия российских сборных в международных соревнованиях.
Ранее федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии высказались против возвращения сборной России на мировую арену. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в 2022 году отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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"Меня уже ничего не удивляет. Руководители этих федераций хотя бы чуть-чуть вникли в суть проблемы, а они просто пляшут под чужую дудку. Послушали бы хоть раз Владимира Путина и узнали бы, с чего все это началось. Ведь восемь лет украинская армия бомбила, обстреливала и атаковала Донбасс. Совсем недавно в Старобельске (ЛНР) украинцы убили 21 ребенка, они специально били по общежитию колледжа, причем бомбили тремя волнами. А они после этого все равно оправдывают действия Украины. Что о них теперь говорить, как это вообще можно оправдать?" - сказал Крикунов.
В мае министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 по соображениям безопасности.
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