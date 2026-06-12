Тренер "Тампы" сообщил, что Кучеров обменял бы "Харт Трофи" на Кубок Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что Никита Кучеров никогда не ставит индивидуальные достижения выше командных и готов обменять личные награды на Кубок Стэнли.

Никита Кучеров второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи», набрав 1436 очков и опередив канадцев Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона.

В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, а также вошел в число финалистов на приз «Тед Линдсей Эворд».

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер заявил, что российский нападающий Никита Кучеров никогда не ставит индивидуальные достижения выше командных и в любой момент готов обменять личные награды на Кубок Стэнли.

В четверг Кучеров второй раз в карьере стал обладателем "Харт Трофи". Награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ . Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). По итогам голосования Кучеров набрал 1436 очков и опередил канадцев Коннора Макдэвида (1426 очков) и Натана Маккиннона (1297).

"Одна из сильных сторон Кучерова заключается в том, что он никогда не бывает удовлетворен. Он может забить 50 голов за сезон и на следующий год захочет 51. Может сделать 100 передач и захочет 110. Но при этом он никогда не ставит свои результаты выше команды. Он бы обменял "Харт Трофи" на Кубок Стэнли в любой момент. Именно такие игроки тренерам и нужны. В этой лиге много выдающихся хоккеистов, и Кучеров на их уровне. Ты играешь в лучшей лиге мира, но даже тут есть игроки, которые выделяются. Сейчас невозможно спорить с тем, что Кучеров стоит на вершине этой горы. Это невероятно впечатляет - наблюдать за этим так близко уже почти десять лет", - приводит слова Купера сайт клуба.

Также Купер рассказал, что вручение "Харт Трофи" было обставлено как розыгрыш. "Мы с тренерами перекрыли все выходы. Думаю, сначала он решил, это шутка. Я не был уверен, подумал ли он: "Ого, я правда это выиграл?" Но теперь он точно все понял", - добавил специалист.

При этом сам Кучеров отметил, что второй "Харт Трофи" в карьере имеет для него большое значение. "Это многое для меня значит", - сказал хоккеист, подчеркнув, что успех в команде, которая его задрафтовала, делает этот момент еще более особенным.