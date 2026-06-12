Америка признала величие русской звезды! Кучеров стал лучшим в НХЛ

Никита Кучеров был признан самым ценным игроком сезона НХЛ. Российский нападающий "Тампы" второй раз в карьере выиграл почетный приз "Харт Трофи".

Справедливость торжествует

Никита Кучеров — обладатель "Харт Трофи"! Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги по итогам минувшего регулярного чемпионата.

Кучеров уже давно вышел на поистине космический уровень. Но постоянная работа Никиты над собой и над улучшением своих игровых навыков из года в год все больше поражают, насколько классным и уникальным хоккеистом является россиянин. В последние несколько сезонов, что форвард "Тампы" был номинирован на столь почетный приз, как "Харт Трофи", казалось вопиющей несправедливостью отсутствие победы Кучерова в данной номинации. Обладатель награды ежегодно определяется голосованием среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), и предыдущие неудачи Никиты в этих опросах то и дело вынуждали говорить о возможной обиде американских журналистов на российского хоккеиста, который не любит взаимодействовать с представителями СМИ и держится подальше от любых медиа активностей.

© AP Photo / Chris O'Meara Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров © AP Photo / Chris O'Meara Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров

На сей раз справедливость восторжествовала, а разговоры о возможном заговоре Северной Америки против Кучерова остались позади. Битва звездного россиянина с сегодняшней иконой хоккейной Канады и одним из лучших хоккеистов мира Коннором Макдэвидом за "Харт Трофи" получилась ожесточенной: Кучеров расположился на первом месте и набрал 1436 очков, Макдэвид занял вторую строчку и отстал от Никиты всего лишь на десять баллов (1426). Еще один канадец — Нэтан Маккиннон из "Колорадо Эвеланш" — не смог навязать им конкуренцию и остался третьим с 1297 очками.

« "Никита — великий игрок. "Харт Трофи" лишь подтверждает то, что все в хоккейном мире и так понимают: он — великий!" — эмоционально отреагировал агент Кучерова Дэн Мильштейн в разговоре с РИА Новости.

Кроме Кучерова в итоговый список номинантов на почетный приз хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ, вошли еще три представителя России: одноклубник Никиты, голкипер Андрей Василевский (10-е место, 12 очков), который несколькими днями ранее завоевал приз "Везина Трофи", нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов (18-е место, 2 очка) и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин (23-е место, 1 балл).

© AP Photo / Connor Hamilton Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров © AP Photo / Connor Hamilton Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров

Встал на путь Овечкина

В предыдущих двух регулярных сезонах НХЛ Никита Кучеров был с отрывом лучшим бомбардиром лиги, но оба раза российский форвард остался лишь в тройке финалистов на приз "Харт Трофи". В этом же сезоне форвард "Тампы" занял второе место в бомбардирской гонке, набрав 130 очков (44 гола и 86 передач) в 76 матчах чемпионата и уступив Макдэвиду (138 очков). И именно в этот раз россиянин получил свой "Харт Трофи".

Для Никиты эта награда стала уже второй в его богатой и яркой карьере в НХЛ. Кучеров — лишь 20-й игрок в истории лиги, кому удалось выиграть "Харт Трофи" более одного раза. Он также является лишь четвертым действующим игроком НХЛ, кто добился этого мощного достижения: до него более одного "Харта" выиграли все тот же Макдэвид (3 раза), Сидни Кросби (2) и великолепный Александр Овечкин (3).

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Фигура Овечкина заслуживает отдельного упоминания. Во-первых, весь хоккейный мир с нетерпением ждет июля, когда лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ объявит о своем решении продолжить карьеру в лиге или же о ее завершении. Во-вторых, до сих пор Александр Михайлович оставался единственным хоккеистом из России, кто выиграл "Харт Трофи" более одного раза. Овечкин признавался самым ценным игроком регулярного сезона НХЛ в 2008, 2009 и 2013 годах.

Отныне Кучеров стоит в одном ряду с Александром Михайловичем. Пока в активе Никиты два "Харта", но у него есть все шансы в ближайшем будущем выиграть и третью награду и даже больше. Следующий сезон станет последним для 32-летнего Кучерова по его текущему контракту с "Тампой", но "молнии" уже изъявили желание продолжить сотрудничество со своим самым звездным и ключевым игроком, потому нет никаких сомнений, что россиянин проведет с "Лайтнинг" еще не один год.

« "Список игроков, выигравших "Харт Трофи", просто потрясающий. Но тот факт, что Кучеров попал в этот список более одного раза… Это очень круто. В НХЛ есть всего несколько выдающихся игроков, и Кучеров — один из них. Это лучшая лига в мире, и в ней все равно есть ребята, кто поднимается еще выше. Нет сомнений, что Никита сейчас — на вершине Олимпа. Одна из особенных черт Никиты — его неуступчивость. Он может забросить 50 шайб в одном сезоне, но в следующем он захочет забросить 51 шайбу. Он может сделать 100 голевых передач в одном сезоне, но в следующем году захочет сделать 110 передач", — высказался о победе Кучерова главный тренер "Тампы" Джон Купер, который несколько ранее сам был признан лучшим тренером сезона НХЛ.

© AP Photo / Derik Hamilton Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров © AP Photo / Derik Hamilton Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров

Зал славы ждет

У "Лайтнинг" в принципе этот сезон оказался богатым на награды, хотя "молнии" и не выполнили свою главную задачу и пятый год подряд остались без Кубка Стэнли, вылетев уже в первом раунде плей-офф. Накануне индивидуальная награда НХЛ досталась одному из лучших друзей Кучерова Андрею Василевскому — российский голкипер был признан лучшим вратарем лиги по итогам "регулярки". Как и Кучеров, Василевский выиграл "Везина Трофи" второй раз в карьере. Примечательно, что свои призы Никита и Андрей взяли в один год: свои первые "Харт" и "Везину" соответственно Куч и Василевский завоевали в 2019 году, вторые — в 2026-м.

© Фото : x.com/nhl Никита Кучеров и Андрей Василевский © Фото : x.com/nhl Никита Кучеров и Андрей Василевский

Для вручения "Везины" Василевскому НХЛ и "Тампа" забавно разыграли россиянина, подключив для этого дела городскую полицию. С Кучеровым клуб и лига решили не шутить, но представили Никиту к награде не менее эффектно.

После объявления итогов голосования НХЛ за час до старта пятого матча серии финала Кубка Стэнли между "Каролиной Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс" опубликовала видеоролик, в котором одним из главных действующих лиц является хранитель Кубка Стэнли Фил Притчард. Он, в частности, забрал "Харт Трофи" с витрины Зала хоккейной славы в Торонто и лично отправился с ним в аэропорт. Прилетев из Торонто в Тампу, Притчард преодолел маршрут на травмае, гидроцикле и синем кабриолете, чтобы наконец-то добраться до арены "Лайтнинг". По прибытии в пункт назначения почетный приз был аккуратно выставлен в раздевалке "Тампы", а ячейка с фамилией Кучерова у его шкафчика была заменена на табличку "Обладатель "Харт Трофи".

Сам Никита в это время находился на арене. По примеру прошлых лет Никита уже приступил к тренировкам к новому сезону — его отпуск составил всего лишь одну неделю после того, как "Тампа" провела свой последний матч в сезоне-2025/26. Для российского форварда такой летний режим давно стал обычным. Находившийся на арене Джон Купер и тренеры "молний" по физической подготовке Том Маллиган и Майк Пуарье сговорились и уговорили Кучерова прийти в раздевалку. Придя туда и увидев награду, Никита в свойственном себе стиле практически без эмоций принял приз, да и в принципе был немногословен. Как и всегда. Но улыбка на его лице в этот момент присутствовала — и это главное.

« "Для меня это очень много значит. Большая честь для меня. Очень благодарен своим товарищам по команде, тренерам и своей семье", — отметил Кучеров.

© Фото : x.com/lightning Никита Кучеров и "Харт Трофи" © Фото : x.com/lightning Никита Кучеров и "Харт Трофи"