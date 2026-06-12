"Тампа" выпустила именные шайбы в честь Кучерова

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" выпустил лимитированную серию шайб в честь российского нападающего Никиты Кучерова, завоевавшего награду самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Харт Трофи", сообщается на сайте магазина команды.

На лицевой стороне сувенира размещены фотография российского форварда и надпись "Обладатель "Харт Трофи" 2026 года". Тираж коллекционной серии ограничен 2026 экземплярами. Стоимость одной шайбы составляет 12,99 доллара. Ранее "Лайтнинг" выпустили в продажу лимитированную серию шайб в честь российского голкипера Андрея Василевского, который стал обладателем приза лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ "Везина Трофи".

НХЛ в пятницу объявила о том, что Кучеров стал обладателем "Харт Трофи". Награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). По итогам голосования Кучеров набрал 1436 очков и опередил канадцев Коннора Макдэвида (1426 очков) и Нэтана Маккиннона (1297).

В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. По итогам "регулярки" россиянин также вошел в число финалистов на приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ.