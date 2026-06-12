"Он великий!" Агент Кучерова поздравил россиянина с почетной наградой НХЛ

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова, в разговоре с РИА Новости заявил, что победа форварда в номинации на приз "Харт Трофи" стала подтверждением того, что россиянин является великим хоккеистом.

НХЛ в пятницу объявила о том, что Кучеров стал обладателем "Харт Трофи". Награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). По итогам голосования Кучеров набрал 1436 очков и опередил канадцев Коннора Макдэвида (1426 очков) и Нэтана Маккиннона (1297).

« "Никита — великий игрок. "Харт Трофи" лишь подтверждает то, что все в хоккейном мире и так понимают: он — великий!" — сказал Мильштейн.

В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. По итогам "регулярки" россиянин также вошел в число финалистов на приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ.