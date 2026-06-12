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"Он великий!" Агент Кучерова поздравил россиянина с почетной наградой НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
02:59 12.06.2026
"Он великий!" Агент Кучерова поздравил россиянина с почетной наградой НХЛ

Агент Кучерова: "Харт Трофи" подтверждает, что Никита - великий игрок

© Фото : twitter.com/tblightningХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : twitter.com/tblightning
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова, в разговоре с РИА Новости заявил, что победа форварда в номинации на приз "Харт Трофи" стала подтверждением того, что россиянин является великим хоккеистом.
НХЛ в пятницу объявила о том, что Кучеров стал обладателем "Харт Трофи". Награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). По итогам голосования Кучеров набрал 1436 очков и опередил канадцев Коннора Макдэвида (1426 очков) и Нэтана Маккиннона (1297).
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"Никита — великий игрок. "Харт Трофи" лишь подтверждает то, что все в хоккейном мире и так понимают: он — великий!" — сказал Мильштейн.
В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. По итогам "регулярки" россиянин также вошел в число финалистов на приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ.
Кучеров стал обладателем "Харт Трофи" второй раз в карьере. Впервые он завоевал эту награду по итогам сезона-2018/19, когда также выиграл "Арт Росс Трофи" и "Тед Линдсей Эворд". Форвард "Тампы" стал вторым в истории российским хоккеистом, кому удалось выиграть "Харт Трофи" более одного раза. Первым это достижение покорил капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который трижды становился обладателем этой награды (в 2008, 2009 и 2013 годах).
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Кучеров второй раз в карьере стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Вчера, 02:30
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингНикита КучеровКоннор МакдэвидНэтан Маккиннон
 
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