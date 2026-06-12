Кучеров второй раз в карьере стал самым ценным игроком сезона НХЛ

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи" по итогам сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).

В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. По итогам "регулярки" россиянин также вошел в число финалистов на приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ.

Кроме российского форварда "Тампы" на "Харт Трофи" в 2026 году претендовали канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид и канадский форвард "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон. По итогам голосования Никита Кучеров набрал 1436 очков. На втором месте оказался Макдэвид (1426), Маккиннон занял третью строчку и набрал 1297 баллов. Среди россиян в итоговый список вошли также голкипер "Тампы" Андрей Василевский (10-е место, 12 очков), нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов (18-е место, 2 очка) и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин (23-е место, 1 балл).