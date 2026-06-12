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Кучеров второй раз в карьере стал самым ценным игроком сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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02:30 12.06.2026 (обновлено: 02:39 12.06.2026)
Кучеров второй раз в карьере стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Никита Кучеров второй раз в карьере выиграл приз "Харт Трофи"

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : x.com/nhl
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи" по итогам сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).
В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. По итогам "регулярки" россиянин также вошел в число финалистов на приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ.
Кроме российского форварда "Тампы" на "Харт Трофи" в 2026 году претендовали канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид и канадский форвард "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон. По итогам голосования Никита Кучеров набрал 1436 очков. На втором месте оказался Макдэвид (1426), Маккиннон занял третью строчку и набрал 1297 баллов. Среди россиян в итоговый список вошли также голкипер "Тампы" Андрей Василевский (10-е место, 12 очков), нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов (18-е место, 2 очка) и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин (23-е место, 1 балл).
Кучеров стал обладателем "Харт Трофи" второй раз в карьере. Впервые он завоевал эту награду по итогам сезона-2018/19, когда также выиграл "Арт Росс Трофи" и "Тед Линдсей Эворд". Форвард "Тампы" стал вторым в истории российским хоккеистом, кому удалось выиграть "Харт Трофи" более одного раза. Первым это достижение покорил капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который трижды становился обладателем этой награды (в 2008, 2009 и 2013 годах).
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ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингНикита Кучеров
 
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