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В Канаде на ЧМ по футболу продают кепки с надписью "Russia" и флаги России - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
23:57 12.06.2026
В Канаде на ЧМ по футболу продают кепки с надписью "Russia" и флаги России

Магазин спортивной атрибутики в Канаде продает кепки "Russia" и российские флаги

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В магазине спортивной атрибутики в Торонто продаются кепки с надписью «Russia» и флаги РФ.
  • Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Магазин спортивной атрибутики в Канаде на чемпионате мира по футболу продает кепки "Россия" и флаги РФ, выяснило РИА Новости.
Магазин в Торонто, где в пятницу проходит первый матч на территории Канады в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года, предлагает кепку с вышитой надписью "Russia", гербом и флагом РФ за 15 канадских долларов (около 11 долларов США). Сувенирный российский флаг обойдется в 10 канадских долларов (чуть более 7 долларов США).
Сайт-продавец World Fan Gear указывает, что представленные товары с символикой РФ - "практичный выбор для фанатов при подготовке к просмотру игр в Канаде".
В службе поддержки собеседник РИА Новости ответил, что забрать заказ можно в день оплаты.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.
Флаг России на матче открытия ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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