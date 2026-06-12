В Канаде на ЧМ по футболу продают кепки с надписью "Russia" и флаги России

Краткий пересказ от РИА ИИ В магазине спортивной атрибутики в Торонто продаются кепки с надписью «Russia» и флаги РФ.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Магазин спортивной атрибутики в Канаде на чемпионате мира по футболу продает кепки "Россия" и флаги РФ, выяснило РИА Новости.

Магазин в Торонто , где в пятницу проходит первый матч на территории Канады в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года, предлагает кепку с вышитой надписью "Russia", гербом и флагом РФ за 15 канадских долларов (около 11 долларов США ). Сувенирный российский флаг обойдется в 10 канадских долларов (чуть более 7 долларов США).

Сайт-продавец World Fan Gear указывает, что представленные товары с символикой РФ - "практичный выбор для фанатов при подготовке к просмотру игр в Канаде".

В службе поддержки собеседник РИА Новости ответил, что забрать заказ можно в день оплаты.