Журова: без решения суда ISU вряд ли допустит российских спортсменов

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с РИА Новости выразила мнение, что без решения суда Международный союз конькобежцев (ISU) навряд ли допустит спортсменов из России, так как хочет снять с себя ответственность за данное решение.