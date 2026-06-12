Журова: без решения суда ISU вряд ли допустит российских спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Журова считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) вряд ли допустит российских спортсменов без решения суда, так как хочет снять с себя ответственность за это решение.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с РИА Новости выразила мнение, что без решения суда Международный союз конькобежцев (ISU) навряд ли допустит спортсменов из России, так как хочет снять с себя ответственность за данное решение.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) примет решение по допуску спортсменов юниорского уровня из России и Белоруссии на втором в этом месяце заседании, которое пройдет 13 и 14 июня.
"Есть подозрение, что все-таки придется решать этот вопрос через суд. К сожалению. Они (ISU) пытаются снять с себя ответственность, чтобы не принимать это решение", - сказала Журова.