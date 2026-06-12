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Журова: без решения суда ISU вряд ли допустит российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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20:06 12.06.2026
Журова: без решения суда ISU вряд ли допустит российских спортсменов

Журова: без решения суда ISU навряд ли допустит спортсменов из России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) вряд ли допустит российских спортсменов без решения суда, так как хочет снять с себя ответственность за это решение.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с РИА Новости выразила мнение, что без решения суда Международный союз конькобежцев (ISU) навряд ли допустит спортсменов из России, так как хочет снять с себя ответственность за данное решение.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) примет решение по допуску спортсменов юниорского уровня из России и Белоруссии на втором в этом месяце заседании, которое пройдет 13 и 14 июня.
"Есть подозрение, что все-таки придется решать этот вопрос через суд. К сожалению. Они (ISU) пытаются снять с себя ответственность, чтобы не принимать это решение", - сказала Журова.
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СпортСветлана ЖуроваМеждународный союз конькобежцев (ISU)Госдума РФ
 
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