Представители России не избрались в технические комитеты ISU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители России не смогли получить места в технических комитетах Международного союза конькобежцев (ISU).
- Конгресс ISU проходит на Тенерифе (Испания) с 10 по 12 июня.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители России не смогли получить места в технических комитетах Международного союза конькобежцев (ISU).
Михаил Соколов, баллотировавшийся в комитет по шорт-треку, выбыл в первом раунде из четырех. Ульяна Чиркова не прошла в состав комитета по синхронному фигурному катанию. Юлия Андреева уступила в третьем раунде голосования за место в комитете по одиночному и парному катанию, а Алла Шеховцова выбыла в первом раунде выборов в комитет по танцевальным дисциплинам фигурного катания.
Ранее в пятницу россиянин Александр Кибалко был избран вице-президентом ISU по конькобежному спорту.