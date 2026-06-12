Представители России не избрались в технические комитеты ISU

Михаил Соколов, баллотировавшийся в комитет по шорт-треку, выбыл в первом раунде из четырех. Ульяна Чиркова не прошла в состав комитета по синхронному фигурному катанию. Юлия Андреева уступила в третьем раунде голосования за место в комитете по одиночному и парному катанию, а Алла Шеховцова выбыла в первом раунде выборов в комитет по танцевальным дисциплинам фигурного катания.