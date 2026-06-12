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Представители России не избрались в технические комитеты ISU - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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15:14 12.06.2026 (обновлено: 15:17 12.06.2026)

Представители России не избрались в технические комитеты ISU

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители России не смогли получить места в технических комитетах Международного союза конькобежцев (ISU).
  • Конгресс ISU проходит на Тенерифе (Испания) с 10 по 12 июня.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Представители России не смогли получить места в технических комитетах Международного союза конькобежцев (ISU).
Конгресс ISU проходит на Тенерифе (Испания) с 10 по 12 июня.
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Украинец выбыл из выборов в совет ISU по фигурному катанию в первом раунде
Вчера, 13:51
Михаил Соколов, баллотировавшийся в комитет по шорт-треку, выбыл в первом раунде из четырех. Ульяна Чиркова не прошла в состав комитета по синхронному фигурному катанию. Юлия Андреева уступила в третьем раунде голосования за место в комитете по одиночному и парному катанию, а Алла Шеховцова выбыла в первом раунде выборов в комитет по танцевальным дисциплинам фигурного катания.
Ранее в пятницу россиянин Александр Кибалко был избран вице-президентом ISU по конькобежному спорту.
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Авербух высказался об избрании Кибалко вице-президентом ISU
Вчера, 13:01
 
СпортРоссияТенерифеИспанияАлександр КибалкоМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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