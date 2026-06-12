Ким Чжэ Ель переизбран на пост президента Международного союза конькобежцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ким Чжэ Ель из Южной Кореи переизбран на пост президента Международного союза конькобежцев (ISU).
- Ким Чжэ Ель был избран аккламацией на конгрессе ISU, проходящем с 10 по 12 июня в Тенерифе (Испания).
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ким Чжэ Ель из Южной Кореи переизбран на пост президента Международного союза конькобежцев (ISU).
Ким Чжэ Еля избрали аккламацией на конгрессе ISU, который проходит с 10 по 12 июня на Тенерифе (Испания). Он избран на пост президента организации второй раз подряд. Представитель Южной Кореи был единственным кандидатом.
Ким Чжэ Елю 57 лет. Он занимает пост президента ISU с июня 2022 года, тогда он сменил нидерландца Яна Дейкема. Ранее он с 2011 по 2016 год возглавлял Союз конькобежцев Южной Кореи, а также являлся одним из десяти членов совета ISU. Кроме того, он занимал должность исполнительного вице-президента организационного комитета Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.