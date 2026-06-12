Авербух высказался об избрании Кибалко вице-президентом ISU

Краткий пересказ от РИА ИИ Александра Кибалко избрали вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU).

Ким Чже Ель из Южной Кореи переизбран президентом ISU.

Илья Авербух выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Избрание представителя России Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) - хорошая новость, есть надежда на допуск российских спортсменов до международных соревнований, считает серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, известный продюсер и хореограф Илья Авербух.

В пятницу представитель Южной Кореи Ким Чже Ель был переизбран президентом ISU на конгрессе организации, который проходит на Тенерифе (Испания). Первым вице-президентом ISU избран венгр Дьердь Елек. По итогам голосования он опередил действующего вице-президента ISU канадца Бенуа Лавуа. Конгресс также избрал вице-президентом Александра Кибалко.