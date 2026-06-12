Миронов предложил ввести выплаты на погашение семейной ипотеки

"Мы давно предлагаем ввести выплаты на погашение ипотеки, причем начиная с первого ребенка. Рождается первенец – государство гасит 500 тысяч от суммы долга по кредиту, второй ребенок – 600 тысяч, третий – 700 тысяч рублей. Став многодетной семья получит 1,8 миллиона рублей", - сказал Миронов РИА Новости.