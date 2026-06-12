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Миронов предложил ввести выплаты на погашение семейной ипотеки - РИА Новости, 12.06.2026
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04:08 12.06.2026
Миронов предложил ввести выплаты на погашение семейной ипотеки

Миронов предложил ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести выплаты на погашение ипотеки начиная с первого ребенка.
  • За рождение первенца государство будет гасить 500 тысяч рублей от суммы долга по кредиту, за второго ребенка — 600 тысяч, за третьего — 700 тысяч рублей.
  • Партия «Справедливая Россия» предлагает ввести дифференцированную шкалу по льготной ипотеке: 6% для семей с одним ребенком, 4% — с двумя, 2% — для многодетных и 0% — для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести выплаты на погашение ипотеки, начиная с первого ребенка.
"Мы давно предлагаем ввести выплаты на погашение ипотеки, причем начиная с первого ребенка. Рождается первенец – государство гасит 500 тысяч от суммы долга по кредиту, второй ребенок – 600 тысяч, третий – 700 тысяч рублей. Став многодетной семья получит 1,8 миллиона рублей", - сказал Миронов РИА Новости.
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Он отметил, что такие льготы будут работать на демографию и интересы семей.
"По нашим оценкам, они позволят увеличить рождаемость в полтора раза", - добавил лидер партии.
Кроме того, Миронов сообщил, что партия "Справедливая Россия" предлагает ввести дифференцированную шкалу по льготной ипотеке: прежние 6% для семей с одним ребенком, 4% - с двумя, 2% - для многодетных и 0% - для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет.
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