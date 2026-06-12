ХАМАС рассчитывает, что Иран выйдет победителем из переговоров с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Палестинское движение ХАМАС рассчитывает, что Иран выйдет победителем из переговорного процесса с США.

По мнению заместителя председателя политбюро ХАМАС, причиной агрессии США и Израиля против Ирана является поддержка Ираном палестинского народа.

Заместитель председателя политбюро ХАМАС подчеркнул, что Иран не стремится к продолжению конфликта и не хочет войны.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассчитывает, что Иран выйдет победителем из переговорного процесса с США, поскольку это отвечает интересам палестинцев и всего Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров организации, заместитель председателя политбюро Муса Абу Марзук.

"В интересах палестинцев, чтобы ни США, ни Израиль не одержали победу ни на одном из фронтов. Более того, это отвечает не только интересам палестинцев, но и интересам всего региона и мира в целом, поскольку недопустимо, чтобы Израиль и США полностью доминировали на Ближнем Востоке", - сказал собеседник агентства.

По мнению зампредседателя политбюро, именно палестинский вопрос в конченом итоге - причина агрессии США и Израиля против Ирана.

"Война против Ирана началась потому, что Иран поддерживает палестинский народ и оказывает поддержку сопротивлению, поэтому от Ирана требуют отказаться от обладания стратегическим потенциалом и перестать быть опорой для палестинцев", - отметил собеседник агентства.

Заместитель председателя политбюро добавил, что Иран не стремится к продолжению конфликта, который был ему навязан.

"Иран не хочет войны, и США в настоящее время также не заинтересованы в ее продолжении", - уточнил собеседник агентства.

По словам зампредседателя политбюро, каждая сторона пытается выйти из переговорного процесса победителем.

"Несомненно, будущее соглашение определит баланс сил, роль участников конфликта и направления их дальнейшей политики. На мой взгляд, наиболее влиятельным игроком в настоящий момент является Иран", - подчеркнул собеседник агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.