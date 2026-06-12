ХАМАС рассчитывает, что Иран выйдет победителем из переговоров с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Палестинское движение ХАМАС рассчитывает, что Иран выйдет победителем из переговорного процесса с США.
- По мнению заместителя председателя политбюро ХАМАС, причиной агрессии США и Израиля против Ирана является поддержка Ираном палестинского народа.
- Заместитель председателя политбюро ХАМАС подчеркнул, что Иран не стремится к продолжению конфликта и не хочет войны.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС рассчитывает, что Иран выйдет победителем из переговорного процесса с США, поскольку это отвечает интересам палестинцев и всего Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров организации, заместитель председателя политбюро Муса Абу Марзук.
Премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил в пятницу, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.
"В интересах палестинцев, чтобы ни США, ни Израиль не одержали победу ни на одном из фронтов. Более того, это отвечает не только интересам палестинцев, но и интересам всего региона и мира в целом, поскольку недопустимо, чтобы Израиль и США полностью доминировали на Ближнем Востоке", - сказал собеседник агентства.
По мнению зампредседателя политбюро, именно палестинский вопрос в конченом итоге - причина агрессии США и Израиля против Ирана.
"Война против Ирана началась потому, что Иран поддерживает палестинский народ и оказывает поддержку сопротивлению, поэтому от Ирана требуют отказаться от обладания стратегическим потенциалом и перестать быть опорой для палестинцев", - отметил собеседник агентства.
Заместитель председателя политбюро добавил, что Иран не стремится к продолжению конфликта, который был ему навязан.
"Иран не хочет войны, и США в настоящее время также не заинтересованы в ее продолжении", - уточнил собеседник агентства.
По словам зампредседателя политбюро, каждая сторона пытается выйти из переговорного процесса победителем.
"Несомненно, будущее соглашение определит баланс сил, роль участников конфликта и направления их дальнейшей политики. На мой взгляд, наиболее влиятельным игроком в настоящий момент является Иран", - подчеркнул собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.
Сам меморандум предполагает завершение конфликта, а также обрисовывает ряд условий, при которых Иран и США начнут решать проблему иранского атома, а также вопросы снятия американских санкций с Тегерана, чтобы выйти на итоговую договоренность.