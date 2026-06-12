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Гуляев назвал избрание Кибалко вице-президентом ISU победой России - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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13:08 12.06.2026 (обновлено: 13:20 12.06.2026)
Гуляев назвал избрание Кибалко вице-президентом ISU победой России

Гуляев: избрание Кибалко вице-президентом ISU является важной для России победой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНиколай Гуляев
Николай Гуляев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кибалко избран вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU).
  • Ким Чже Ель из Южной Кореи переизбран президентом ISU.
  • Дьердь Елек избран первым вице-президентом ISU.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Избрание россиянина Александра Кибалко на должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) является очень значимой для страны победой, заявил РИА Новости президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.
В пятницу представитель Южной Кореи Ким Чже Ель был переизбран президентом ISU на конгрессе организации, который проходит на Тенерифе (Испания). Делегаты конгресса также избрали первым вице-президентом ISU венгра Дьердя Елека, а вице-президентом - Кибалко.
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"Избрание Александра Кибалко - это уже очень важная для нас победа. Потому что он займет высокий пост вице-президента ISU. Мы стараемся изменить отношение руководства организации к России и постоянно работаем над этим. Как после выборов это скажется на изменении ситуации? Поживем - увидим", - сказал Гуляев.
"То же самое я могу сказать и об избрании первым вице-президентом ISU Дьердя Елека", - добавил собеседник агентства.
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СпортЮжная КореяТенерифеИспанияНиколай ГуляевАлександр КибалкоМеждународный союз конькобежцев (ISU)Союз конькобежцев России (СКР)
 
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