Гуляев назвал избрание Кибалко вице-президентом ISU победой России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Избрание россиянина Александра Кибалко на должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) является очень значимой для страны победой, заявил РИА Новости президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

"То же самое я могу сказать и об избрании первым вице-президентом ISU Дьердя Елека", - добавил собеседник агентства.