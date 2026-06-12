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Гасли вернули третье место по итогам Гран-при Монако "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Формула-1
 
13:43 12.06.2026 (обновлено: 13:48 12.06.2026)
Гасли вернули третье место по итогам Гран-при Монако "Формулы-1"

Пилоту "Альпин" Гасли вернули подиум по итогам Гран-при Монако "Формулы-1"

© Фото : Соцсети спортсменаПьер Гасли
Пьер Гасли - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Пьер Гасли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилоту команды "Альпин" Пьеру Гасли вернули третье место по итогам шестого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Монако.
  • Гасли лишился места на подиуме из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне.
  • Команда "Альпин" подала протест в Международную автомобильную федерацию (FIA), и стюарды отменили штрафы, что вернуло Гасли третье место.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Французскому пилоту команды "Альпин" Пьеру Гасли вернули третье место по итогам шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который прошел на городской трассе в Монте-Карло.
Гонка Гран-при Монако состоялась 7 июня и завершилась победой итальянского пилота "Мерседеса" Кими Антонелли, который выиграл пятую гонку подряд. Второе место занял британец из "Феррари" Льюис Хэмилтон, третьим в итоговом протоколе стал французский гонщик "Ред Булл" Исак Хаджар.
При этом Гасли финишировал третьим, но лишился места на подиуме из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне и занял итоговое седьмое место. Сообщалось, что во время пересечения линии финиша он не знал о штрафах. Позднее команда подала протест в Международную автомобильную федерацию (FIA) с требованием пересмотра решения.
"В результате протеста стюарды отменили два пятисекундных штрафа, наложенных на автомобиль под номером 10 (Гасли - ред.), что возвращает команде третье место по итогам гонки. Мы хотели бы поблагодарить FIA и "Формулу-1" за прозрачность и сотрудничество на протяжении всего процесса пересмотра, а также за принятое решение", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на странице "Альпин" в соцсети X.
Таким образом, 30-летний Гасли в шестой раз в карьере вошел в тройку призеров Гран-при. На его счету одна победа - на Гран-при Италии 2020 года в Монце. Хаджар, первоначально ставший третьим, после пересмотра результатов лишился своего первого подиума в составе "Ред Булл". Благодаря изменению Гасли заработал 15 очков и с 35 баллами поднялся с десятой на восьмую строчку в личном зачете, опередив Хаджара.
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