Гасли вернули третье место по итогам Гран-при Монако "Формулы-1"

Таким образом, 30-летний Гасли в шестой раз в карьере вошел в тройку призеров Гран-при. На его счету одна победа - на Гран-при Италии 2020 года в Монце. Хаджар, первоначально ставший третьим, после пересмотра результатов лишился своего первого подиума в составе "Ред Булл". Благодаря изменению Гасли заработал 15 очков и с 35 баллами поднялся с десятой на восьмую строчку в личном зачете, опередив Хаджара.