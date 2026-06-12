Рейтинг@Mail.ru
Матч ЧМ-2026 между Южной Кореей и Чехией прошел при полупустых трибунах - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:20 12.06.2026 (обновлено: 14:31 12.06.2026)
Матч ЧМ-2026 между Южной Кореей и Чехией прошел при полупустых трибунах

The Telegraph: матч между Южной Кореей и Чехией прошел при полупустых трибунах

© Фото : Соцсети ФИФАФутболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года
Футболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Футболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Чехии прошел при полупустых трибунах.
  • Встреча прошла в Гвадалахаре.
  • Она завершилась победой южнокорейцев со счетом 2:1.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Чехии прошел при полупустых трибунах, сообщает The Telegraph.
Встреча группы А прошла в ночь на пятницу по московскому времени в Гвадалахаре (Мексика) и завершилась победой южнокорейцев со счетом 2:1.
Как отмечает издание, по всему стадиону наблюдалось большое количество пустых мест при заявленной посещаемости в 44 985 зрителей на стадионе с рассчитанной вместимостью на 45 664 человека. Цены на билеты в пустых секциях варьировались от 400 долларов (28,9 тысячи рублей) до 5000 долларов (361,6 тысячи рублей).
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Newsweek: билеты на чемпионат мира в США оказались невостребованными
25 мая, 19:31
 
ФутболСпортМексикаЮжная КореяЧехияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    13.06 04:00
    США
    Парагвай
  • Теннис
    13.06 14:00
    А. Бублик
    Т. Фриц
  • Футбол
    13.06 22:00
    Катар
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Босния и Герцеговина
    1
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    76
    84
  • Баскетбол
    14.06 03:30
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала