Матч ЧМ-2026 между Южной Кореей и Чехией прошел при полупустых трибунах

Как отмечает издание, по всему стадиону наблюдалось большое количество пустых мест при заявленной посещаемости в 44 985 зрителей на стадионе с рассчитанной вместимостью на 45 664 человека. Цены на билеты в пустых секциях варьировались от 400 долларов (28,9 тысячи рублей) до 5000 долларов (361,6 тысячи рублей).