Матч ЧМ-2026 между Южной Кореей и Чехией прошел при полупустых трибунах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Чехии прошел при полупустых трибунах.
- Встреча прошла в Гвадалахаре.
- Она завершилась победой южнокорейцев со счетом 2:1.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Чехии прошел при полупустых трибунах, сообщает The Telegraph.
Встреча группы А прошла в ночь на пятницу по московскому времени в Гвадалахаре (Мексика) и завершилась победой южнокорейцев со счетом 2:1.
Как отмечает издание, по всему стадиону наблюдалось большое количество пустых мест при заявленной посещаемости в 44 985 зрителей на стадионе с рассчитанной вместимостью на 45 664 человека. Цены на билеты в пустых секциях варьировались от 400 долларов (28,9 тысячи рублей) до 5000 долларов (361,6 тысячи рублей).
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.