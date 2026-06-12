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Кукурелья пообещал сделать татуировку с лицом тренера в случае победы на ЧМ - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
13:13 12.06.2026 (обновлено: 13:20 12.06.2026)
Кукурелья пообещал сделать татуировку с лицом тренера в случае победы на ЧМ

Кукурелья пообещал сделать татуировку с лицом главного тренера при победе на ЧМ

© пресс-служба клуба "Челси"Марк Кукурелья
Марк Кукурелья - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© пресс-служба клуба "Челси"
Марк Кукурелья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марк Кукурелья пообещал сделать татуировку с изображением Луиса де ла Фуэнте в случае победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу.
  • Во время чемпионата Европы 2024 года Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы команды.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Защитник сборной Испании Марк Кукурелья пообещал сделать татуировку с изображением главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте в случае победы на чемпионате мира по футболу.
Во время чемпионата Европы 2024 года Кукурелья заявил, что покрасит волосы в красный цвет, если команда завоюет титул. После победы на турнире он сдержал обещание. Ранее 18-летний нападающий Ламин Ямаль также сказал, что в случае триумфа испанцев на мундиале отрастит бороду и усы и будет носить их три недели.
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"Если мы выиграем чемпионат мира, я набью татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте. Думаю, на бицепсе", - заявил Кукурелья в интервью COPE.
Чемпионат мира будет продолжаться с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Испании, в составе которой выступит Кукурелья, сыграет в группе H, где ей будут противостоять команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
Де ла Фуэнте 64 года. Он возглавляет сборную Испании с января 2023 года. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат Европы, а также Лигу наций в сезоне-2023/23.
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