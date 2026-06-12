Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при Барселоны "Ф-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ландо Норрис из «Макларена» показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Барселоны.
- Джордж Рассел из «Мерседеса» занял второе место, Оскар Пиастри из «Макларена» — третье.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Барселоны, который проходит на трассе Каталунья.
Лучший круг Норрис проехал за 1 минуту 15,426 секунды. Второе время показал британский пилот "Мерседеса" Джордж Рассел (отставание - 0,009 секунды), третьим стал австралиец Оскар Пиастри (+0,057) из "Макларена".
В субботу пройдет квалификация к основной гонке Гран-при Барселоны, которая состоится в воскресенье.