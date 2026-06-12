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Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при Барселоны "Ф-1" - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Формула-1
 
19:15 12.06.2026
Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при Барселоны "Ф-1"

Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при Барселоны

© пресс-служба команды "Макларен"Британский гонщик "Формулы-1" Ландо Норрис
Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© пресс-служба команды "Макларен"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ландо Норрис из «Макларена» показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Барселоны.
  • Джордж Рассел из «Мерседеса» занял второе место, Оскар Пиастри из «Макларена» — третье.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Барселоны, который проходит на трассе Каталунья.
Лучший круг Норрис проехал за 1 минуту 15,426 секунды. Второе время показал британский пилот "Мерседеса" Джордж Рассел (отставание - 0,009 секунды), третьим стал австралиец Оскар Пиастри (+0,057) из "Макларена".
В субботу пройдет квалификация к основной гонке Гран-при Барселоны, которая состоится в воскресенье.
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