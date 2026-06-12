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Гроссмейстер из США прокомментировал отстранение Федерации шахмат России - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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20:59 12.06.2026
Гроссмейстер из США прокомментировал отстранение Федерации шахмат России

Гроссмейстер Альбурт назвал решение FIDE по ФШР бессмысленным актом русофобии

© РИА Новости / Рамиль СитдиковШахматные фигуры
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР).
  • Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ФШР прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму, в течение 90 дней, иначе грозила трехлетняя дисквалификация.
  • Американский гроссмейстер Лев Альбурт считает решение FIDE вынужденным и не влияющим на шансы действующего президента FIDE Аркадия Дворковича вновь выиграть выборы.
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Решение Международной шахматной федерации (FIDE) о временной приостановке членства Федерации шахмат России (ФШР) является бессмысленным актом русофобии, заявил в интервью РИА Новости американский гроссмейстер Лев Альбурт.
В четверг FIDE сообщила о временной приостановке членства ФШР. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения постановления ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник FIDE обратилась к ФШР с просьбой "предоставить доказательства выполнения этого решения".
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"Это еще один бессмысленный поступок русофобов, вроде той гимнастки, которая зажала себе уши при исполнении гимна России", - сказал Альбурт, комментируя данный шаг со стороны шахматной федерации.
Альбурт отметил, что считает решение FIDE вынужденным, поскольку международная федерация обязана выполнять судебные вердикты. При этом, по его словам, ранее в CAS уже много раз обращались "15-20 антироссийских федераций".
Гроссмейстер также выразил уверенность, что нынешняя ситуация не помешает действующему президенту FIDE Аркадию Дворковичу вновь выиграть выборы президента федерации.
"Если санкции в главном сводятся к запрету голосовать на скорых выборах, то они чисто символичны: в любом случае команда Дворковича легко победит", - сказал Альбурт.
Лев Альбурт эмигрировал из СССР в США в 1979 году. В составе американской сборной он дважды становился бронзовым призером шахматных Олимпиад — в 1980 и 1982 годах, неоднократно выигрывал чемпионаты США, а также был включен в Зал славы Федерации шахмат США.
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СпортАркадий ДворковичМеждународная федерация шахмат (FIDE)Спортивный арбитражный суд (CAS)Федерация шахмат России (ФШР)Шахматы
 
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