Краткий пересказ от РИА ИИ Международная шахматная федерация (FIDE) временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР).

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ФШР прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму, в течение 90 дней, иначе грозила трехлетняя дисквалификация.

Американский гроссмейстер Лев Альбурт считает решение FIDE вынужденным и не влияющим на шансы действующего президента FIDE Аркадия Дворковича вновь выиграть выборы.

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Решение Международной шахматной федерации (FIDE) о временной приостановке членства Федерации шахмат России (ФШР) является бессмысленным актом русофобии, заявил в интервью РИА Новости американский гроссмейстер Лев Альбурт.

"Это еще один бессмысленный поступок русофобов, вроде той гимнастки, которая зажала себе уши при исполнении гимна России", - сказал Альбурт, комментируя данный шаг со стороны шахматной федерации.

Альбурт отметил, что считает решение FIDE вынужденным, поскольку международная федерация обязана выполнять судебные вердикты. При этом, по его словам, ранее в CAS уже много раз обращались "15-20 антироссийских федераций".

Гроссмейстер также выразил уверенность, что нынешняя ситуация не помешает действующему президенту FIDE Аркадию Дворковичу вновь выиграть выборы президента федерации.

"Если санкции в главном сводятся к запрету голосовать на скорых выборах, то они чисто символичны: в любом случае команда Дворковича легко победит", - сказал Альбурт.