Краткий пересказ от РИА ИИ Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Турецкий спортивный обозреватель Мустафа Эрен считает, что чемпионат мира давно превратился в глобальный бизнес-проект с оборотом в миллиарды долларов.

Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от турнира могут приблизиться к 10 миллиардам долларов благодаря продаже медиаправ, спонсорским соглашениям и билетной программе.

АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Чемпионат мира по футболу 2026 года превратится в крупнейший экономический проект, масштабы которого уже давно вышли за рамки спорта, такое мнение выразил РИА Новости турецкий спортивный обозреватель Мустафа Эрен.

Канады и Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и впервые - на территории трех стран - США Мексики . Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины

"Футбол остается центром внимания, но с экономической точки зрения чемпионат мира давно превратился в глобальный бизнес-проект с оборотом в миллиарды долларов. От проведения турнира выигрывают не только организаторы, но и туристическая отрасль, авиаперевозчики, гостиничный сектор, медиакомпании и международные бренды", - сказал Эрен.

По словам эксперта, стартовавший в четверг чемпионат мира в США, Канаде и Мексике обещает стать крупнейшим в истории как по количеству участников и матчей, так и по финансовым показателям. Эрен отметил, что доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от турнира могут приблизиться к 10 миллиардам долларов благодаря продаже медиаправ, спонсорским соглашениям и билетной программе.

"ФИФА планирует выплатить командам-участницам рекордные 727 миллионов долларов, при этом призовой фонд в размере 655 миллионов долларов почти на 50% превысит показатель чемпионата мира 2022 года в Катаре . Победитель турнира может получить около 50 миллионов долларов, тогда как даже сборные, выбывшие после группового этапа, гарантированно заработают не менее 9 миллионов долларов", - обратил внимание эксперт.