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ЧМ-2026 станет крупнейшим экономическим проектом в истории, считает эксперт - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:19 12.06.2026
ЧМ-2026 станет крупнейшим экономическим проектом в истории, считает эксперт

Эрен: ЧМ-2026 станет крупнейшим экономическим проектом в истории футбола

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Соцсети турнира
Мяч и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
  • Турецкий спортивный обозреватель Мустафа Эрен считает, что чемпионат мира давно превратился в глобальный бизнес-проект с оборотом в миллиарды долларов.
  • Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от турнира могут приблизиться к 10 миллиардам долларов благодаря продаже медиаправ, спонсорским соглашениям и билетной программе.
АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Чемпионат мира по футболу 2026 года превратится в крупнейший экономический проект, масштабы которого уже давно вышли за рамки спорта, такое мнение выразил РИА Новости турецкий спортивный обозреватель Мустафа Эрен.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и впервые - на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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"Футбол остается центром внимания, но с экономической точки зрения чемпионат мира давно превратился в глобальный бизнес-проект с оборотом в миллиарды долларов. От проведения турнира выигрывают не только организаторы, но и туристическая отрасль, авиаперевозчики, гостиничный сектор, медиакомпании и международные бренды", - сказал Эрен.
По словам эксперта, стартовавший в четверг чемпионат мира в США, Канаде и Мексике обещает стать крупнейшим в истории как по количеству участников и матчей, так и по финансовым показателям. Эрен отметил, что доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от турнира могут приблизиться к 10 миллиардам долларов благодаря продаже медиаправ, спонсорским соглашениям и билетной программе.
"ФИФА планирует выплатить командам-участницам рекордные 727 миллионов долларов, при этом призовой фонд в размере 655 миллионов долларов почти на 50% превысит показатель чемпионата мира 2022 года в Катаре. Победитель турнира может получить около 50 миллионов долларов, тогда как даже сборные, выбывшие после группового этапа, гарантированно заработают не менее 9 миллионов долларов", - обратил внимание эксперт.
Поступления от телетрансляций, по словам эксперта, оцениваются в 3,92 миллиарда долларов, от продажи билетов и программ - в 3,1 миллиарда долларов, а доходы от спонсорства и маркетинга могут превысить 2,2 миллиарда долларов.
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