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Токаев поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2026
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16:45 12.06.2026 (обновлено: 16:55 12.06.2026)

Токаев поздравил Путина с Днем России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России.
  • Токаев отметил поступательное развитие отношений дружбы и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.
  • Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии межгосударственных связей Казахстана и России во всех сферах.
АСТАНА, 12 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Особое значение имел Ваш недавний государственный визит в Казахстан, итоги которого открыли новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества, придали мощный импульс реализации масштабных проектов и инициатив", - говорится в поздравительной телеграмме Токаева.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям межгосударственные связи Казахстана и России будут и впредь динамично развиваться во всех сферах.
Токаев пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания России.
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