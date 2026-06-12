Токаев поздравил Путина с Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России.
- Токаев отметил поступательное развитие отношений дружбы и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.
- Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии межгосударственных связей Казахстана и России во всех сферах.
АСТАНА, 12 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Особое значение имел Ваш недавний государственный визит в Казахстан, итоги которого открыли новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества, придали мощный импульс реализации масштабных проектов и инициатив", - говорится в поздравительной телеграмме Токаева.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям межгосударственные связи Казахстана и России будут и впредь динамично развиваться во всех сферах.
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