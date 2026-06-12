Полицейские из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве в Дубае

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое полицейских стали фигурантами уголовного дела после убийства стюардессы из Санкт-Петербурга в Дубае, так как игнорировали ее заявления о насилии со стороны бывшего партнера.

Следственный комитет в декабре сообщил о задержании в Петербурге мужчины по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Двое полицейских стали фигурантами уголовного дела после убийства стюардессы из Санкт-Петербурга в Дубае, которая жаловалась полиции на насилие со стороны бывшего, но те игнорировали ее заявления, сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, девушка жаловалась на физическое насилие с 2024 года.

В декабре 2025 года СК сообщил о задержании в Петербурге мужчины по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае . По версии следствия, фигурант, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, не менее 15 раз ударил ее ножом. В следственных органах РИА Новости рассказали, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а убитая работала стюардессой, они встречались несколько лет, а затем расстались.

Как установило следствие, до трагических событий девушка неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного, однако сотрудники полиции "достоверно зная о наличии оснований, указывающих на возможное совершение в отношении девушки преступлений", не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. В результате мужчине удалось избежать преследования и назначения наказания "в разумный срок".

"Следователями... возбуждены уголовные дела в отношении двоих сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району , подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", – говорится в сообщении.