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Полицейские из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве в Дубае - РИА Новости, 12.06.2026
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01:35 12.06.2026 (обновлено: 02:13 12.06.2026)
Полицейские из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве в Дубае

Двое полицейских стали фигурантами дела из-за убийства стюардессы в Дубае

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое полицейских стали фигурантами уголовного дела после убийства стюардессы из Санкт-Петербурга в Дубае, так как игнорировали ее заявления о насилии со стороны бывшего партнера.
  • Следственный комитет в декабре сообщил о задержании в Петербурге мужчины по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Двое полицейских стали фигурантами уголовного дела после убийства стюардессы из Санкт-Петербурга в Дубае, которая жаловалась полиции на насилие со стороны бывшего, но те игнорировали ее заявления, сообщил Следственный комитет.
По данным следствия, девушка жаловалась на физическое насилие с 2024 года.
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В декабре 2025 года СК сообщил о задержании в Петербурге мужчины по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае. По версии следствия, фигурант, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, не менее 15 раз ударил ее ножом. В следственных органах РИА Новости рассказали, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а убитая работала стюардессой, они встречались несколько лет, а затем расстались.
Как установило следствие, до трагических событий девушка неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного, однако сотрудники полиции "достоверно зная о наличии оснований, указывающих на возможное совершение в отношении девушки преступлений", не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. В результате мужчине удалось избежать преследования и назначения наказания "в разумный срок".
"Следователями... возбуждены уголовные дела в отношении двоих сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", – говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального главка МВД также сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства, предшествующие убийству жительницы Петербурга. Двое сотрудников полиции проверяются "на надлежащее исполнение служебных обязанностей".
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