Появились новые детали в деле о смерти хоккеиста Ядыкина

Краткий пересказ от РИА ИИ Тело хоккеиста Егора Ядыкина, скончавшегося от случайного выстрела ружья в башкирском Салавате, будет передано родным после судебно-медицинской экспертизы.

Рядом с телом хоккеиста было обнаружено тело его деда, который совершил самоубийство после случившегося.

По предварительной версии, хоккеист случайно задел курок ружья в машине, и оружие выстрелило, попав в него.

УФА, 12 июн - РИА Новости. Следователи отдадут родным тело хоккеиста Егора Ядыкина, скончавшегося в башкирском Салавате от случайного выстрела ружья, после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Как проведут судебно-медицинскую экспертизу", - сказал собеседник на вопрос РИА Новости, когда следователи отдадут тело хоккеиста родным.

Он отметил, что возможно, это произойдет в пятницу.

Ранее в СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина. Он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Мужчина перед этим отправил аудиосообщение родным.

По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.