Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии умер в 86 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии Брито скончался на 87-м году жизни.

Президент CBF Самир де Араужу Ксауд назвал Брито одним из великих центральных защитников в истории бразильского футбола и отметил его вклад в завоевание третьего титула чемпиона мира в 1970 году.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии Брито скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Брито ушел из жизни в четверг. Причины смерти не раскрываются.

"Брито ушел как один из великих центральных защитников в истории бразильского футбола. Его вклад в завоевание третьего титула чемпиона мира в 1970 году останется навсегда в нашей памяти. Я отдаю дань уважения кумиру нашей страны. Пусть его боевой дух вдохновляет наших игроков, которые будут выступать на чемпионате мира", - сказал президент CBF Самир де Араужу Ксауд.