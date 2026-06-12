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Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии умер в 86 лет - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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13:06 12.06.2026 (обновлено: 13:17 12.06.2026)
Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии умер в 86 лет

Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии Брито умер в 86 лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПоминальная свеча
Поминальная свеча - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии Брито скончался на 87-м году жизни.
  • Президент CBF Самир де Араужу Ксауд назвал Брито одним из великих центральных защитников в истории бразильского футбола и отметил его вклад в завоевание третьего титула чемпиона мира в 1970 году.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1970 года в составе сборной Бразилии Брито скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Брито ушел из жизни в четверг. Причины смерти не раскрываются.
"Брито ушел как один из великих центральных защитников в истории бразильского футбола. Его вклад в завоевание третьего титула чемпиона мира в 1970 году останется навсегда в нашей памяти. Я отдаю дань уважения кумиру нашей страны. Пусть его боевой дух вдохновляет наших игроков, которые будут выступать на чемпионате мира", - сказал президент CBF Самир де Араужу Ксауд.
Брито выступал за сборную Бразилии с 1964 по 1972 год. В составе национальной команды он провел 61 матч, помимо чемпионата мира, футболист выиграл Кубок Рока (1971) и Кубок независимости (1972).
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