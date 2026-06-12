В Нижнекамске жителям пострадавшего от БПЛА дома разрешат зайти в квартиры

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки БПЛА на Закамский регион Татарстана поврежден один жилой дом, четверо пострадавших госпитализированы.

Жителям пострадавшего дома после обследования разрешат зайти в квартиры, чтобы забрать документы и необходимые вещи, а затем заселят в санаторий на время восстановительных работ.

Эвакуированные жители временно размещены в лагере «Алмаш», где обеспечены горячим питанием, питьевой водой и медицинской помощью.

КАЗАНЬ, 12 июн – РИА Новости. Жителям пострадавшего при атаке БПЛА на Нижнекамск жилого дома после завершения его обследования разрешат зайти в квартиры, чтобы забрать документы и самые необходимые вещи, а затем заселят в санаторий на время восстановительных работ в доме, сообщил мэр города Радмир Беляев.

Ранее глава Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что в пятницу утром была совершена массированная атака вражеских БПЛА на Закамский регион республики. Атаке подверглись промышленные предприятия, производственные процессы на них не останавливались, а также один жилой дом. Как уточнил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, госпитализированы четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом. По словам Беляева, для эвакуированных жителей пострадавшего дому организован пункт временного размещения в лагере "Алмаш", где находятся более 20 человек. Они обеспечены горячим питанием, питьевой водой, медицинской помощью.

"После завершения обследования дома и разрешения оперативных служб людям будет предоставлена возможность зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и самые необходимые личные вещи. Сразу после этого сегодня они заселятся в санаторий, где смогут спокойно находиться на период проведения восстановительных работ", - написал Беляев в своем Telegram-канале

Мэр города сообщил, что побывал в лагере "Алмаш" и пообщался с каждой семьей, ответил на все возникшие вопросы.

"Несмотря на непростую ситуацию, жители держатся достойно, с пониманием относятся к происходящему и настроены оптимистично. Со своей стороны будем сопровождать каждую семью и оказывать всю необходимую помощь", - отметил он.