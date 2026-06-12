В Татарстане более 20 человек находятся в ПВР после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 20 человек находятся в пункте временного размещения в лагере «Алмаш» после атаки БПЛА на жилой дом в Нижнекамске.

С субботы всех нуждающихся переселят в гостиницу, где они смогут находиться до полного восстановления жилого дома.

Ведется прием заявлений от жителей, чье имущество пострадало, для последующего возмещения в соответствии с законодательством.

КАЗАНЬ, 12 июн – РИА Новости. Более 20 человек находятся в пункте временного размещения в одном из лагерей Нижнекамска после атаки БПЛА на жилой дом, завтра их переселят в гостиницу, сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Более 20 человек находятся в пункте временного размещения в одном из лагерей Нижнекамска после атаки БПЛА на жилой дом, завтра их переселят в гостиницу, сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале

"Для эвакуированных жителей организован пункт временного размещения. Там обеспечены горячее питание, питьевая вода, медицинская помощь и все необходимые условия для временного пребывания. Более 20 человек сейчас размещаются в лагере "Алмаш", - написал Беляев.

Мэр уточнил, что с субботы все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома. С каждой семьей работают индивидуально, оказывают всю необходимую поддержку.

Также, по информации Беляева, ведется прием заявлений от жителей, чье имущество пострадало. Все выплаты будут произведены в соответствии с действующим законодательством. Для оперативного сбора обращений открыта горячая линия "Открытого Нижнекамска".

"Наши подрядные организации продолжают обследование дома, чтобы как можно быстрее обеспечить жителям безопасный доступ за документами и необходимыми личными вещами", - добавил мэр Нижнекамска

Ранее глава Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что в пятницу утром была совершена массированная атака вражеских БПЛА на Закамский регион республики. По его информации, предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены. Один БПЛА попал в жилой дом.