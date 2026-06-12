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В Татарстане более 20 человек находятся в ПВР после атаки БПЛА - РИА Новости, 12.06.2026
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12:03 12.06.2026
В Татарстане более 20 человек находятся в ПВР после атаки БПЛА

Беляев: более 20 человек находятся в ПВР в Нижнекамске после атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 20 человек находятся в пункте временного размещения в лагере «Алмаш» после атаки БПЛА на жилой дом в Нижнекамске.
  • С субботы всех нуждающихся переселят в гостиницу, где они смогут находиться до полного восстановления жилого дома.
  • Ведется прием заявлений от жителей, чье имущество пострадало, для последующего возмещения в соответствии с законодательством.
КАЗАНЬ, 12 июн – РИА Новости. Более 20 человек находятся в пункте временного размещения в одном из лагерей Нижнекамска после атаки БПЛА на жилой дом, завтра их переселят в гостиницу, сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.
"Для эвакуированных жителей организован пункт временного размещения. Там обеспечены горячее питание, питьевая вода, медицинская помощь и все необходимые условия для временного пребывания. Более 20 человек сейчас размещаются в лагере "Алмаш", - написал Беляев.
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Мэр уточнил, что с субботы все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома. С каждой семьей работают индивидуально, оказывают всю необходимую поддержку.
Также, по информации Беляева, ведется прием заявлений от жителей, чье имущество пострадало. Все выплаты будут произведены в соответствии с действующим законодательством. Для оперативного сбора обращений открыта горячая линия "Открытого Нижнекамска".
"Наши подрядные организации продолжают обследование дома, чтобы как можно быстрее обеспечить жителям безопасный доступ за документами и необходимыми личными вещами", - добавил мэр Нижнекамска.
Ранее глава Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что в пятницу утром была совершена массированная атака вражеских БПЛА на Закамский регион республики. По его информации, предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены. Один БПЛА попал в жилой дом.
Как уточнил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, госпитализированы четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом.
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