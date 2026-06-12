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Южнокорейский футболист рассказал, как забил победный гол с температурой - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:20 12.06.2026 (обновлено: 11:57 12.06.2026)
Южнокорейский футболист рассказал, как забил победный гол с температурой

Автор гола в матче ЧМ-2026 с Чехией признался, что проснулся с температурой

© Фото : Соцсети ФИФАФутболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года
Футболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Футболисты сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча группы А между сборными Южной Кореи и Чехии завершилась победой южнокорейцев со счетом 2:1.
  • О Хен Гю забил победный мяч на 80-й минуте, несмотря на то что проснулся с высокой температурой и сомневался, сможет ли играть.
  • Сборная Южной Кореи сыграет со сборной Мексики во втором туре 19 июня по московскому времени.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автор победного гола в матче чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Чехии О Хен Гю признался, что в четверг проснулся с высокой температурой и не был уверен, что сможет принять участие в игре.
Встреча группы А прошла в Гвадалахаре (Мексика) и завершилась победой южнокорейцев со счетом 2:1. О Хен Гю забил победный мяч на 80-й минуте.
"Я не могу выразить свои эмоции словами. Сегодня моя температура поднялась до 38 градусов, потому что я плохо себя чувствовал. Я сомневался, смогу ли вообще играть. Это стало возможным благодаря нашей команде персонала и медицинскому штабу. Игра на чемпионате мира – это то, за что я должен быть благодарен. Как нападающий я испытываю облегчение и благодарность", - приводятся слова О Хен Гю на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во втором туре сборная Южной Кореи 19 июня по московскому времени сыграет с командой Мексики.
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