Южнокорейский футболист рассказал, как забил победный гол с температурой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча группы А между сборными Южной Кореи и Чехии завершилась победой южнокорейцев со счетом 2:1.
- О Хен Гю забил победный мяч на 80-й минуте, несмотря на то что проснулся с высокой температурой и сомневался, сможет ли играть.
- Сборная Южной Кореи сыграет со сборной Мексики во втором туре 19 июня по московскому времени.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автор победного гола в матче чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Чехии О Хен Гю признался, что в четверг проснулся с высокой температурой и не был уверен, что сможет принять участие в игре.
Встреча группы А прошла в Гвадалахаре (Мексика) и завершилась победой южнокорейцев со счетом 2:1. О Хен Гю забил победный мяч на 80-й минуте.
"Я не могу выразить свои эмоции словами. Сегодня моя температура поднялась до 38 градусов, потому что я плохо себя чувствовал. Я сомневался, смогу ли вообще играть. Это стало возможным благодаря нашей команде персонала и медицинскому штабу. Игра на чемпионате мира – это то, за что я должен быть благодарен. Как нападающий я испытываю облегчение и благодарность", - приводятся слова О Хен Гю на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во втором туре сборная Южной Кореи 19 июня по московскому времени сыграет с командой Мексики.