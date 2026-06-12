"Мы немного дурачки": Аршавин рассказал, сможет ли выйти на ринг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Аршавин заявил, что ни за какие деньги не выйдет на ринг.
- Артем Дзюба готов провести поединок с рэпером Goody за солидный гонорар.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что ни за какие деньги не выйдет на ринг, в отличие от форварда Артема Дзюбы.
Ранее Дзюба заявил, что за солидный гонорар готов провести поединок с рэпером Goody (Дмитрием Гусаковым), который ранее нокаутировал экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова на турнире по кикбоксингу. Исполнитель заявлял, что готов драться с Дзюбой по любым правилам.
"Я не готов. Ни за какие деньги? Нет. Я говорю, я люблю только бокс, и то на Олимпиаде, где очки считают. Все. Я не понимаю, зачем все люди сюда приходят и платят за это деньги? Понятно, что мы тоже немножко дурачки. Если здесь все уже заранее отрепетировано", - рассказал Аршавин в выпуске FONtour с чемпионата мира.