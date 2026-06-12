Рейтинг@Mail.ru
"Мы немного дурачки": Аршавин рассказал, сможет ли выйти на ринг - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:59 12.06.2026 (обновлено: 15:02 12.06.2026)
"Мы немного дурачки": Аршавин рассказал, сможет ли выйти на ринг

Экс-футболист Аршавин заявил, что ни за какие деньги не выйдет на ринг

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Аршавин
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин заявил, что ни за какие деньги не выйдет на ринг.
  • Артем Дзюба готов провести поединок с рэпером Goody за солидный гонорар.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что ни за какие деньги не выйдет на ринг, в отличие от форварда Артема Дзюбы.
Ранее Дзюба заявил, что за солидный гонорар готов провести поединок с рэпером Goody (Дмитрием Гусаковым), который ранее нокаутировал экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова на турнире по кикбоксингу. Исполнитель заявлял, что готов драться с Дзюбой по любым правилам.
"Я не готов. Ни за какие деньги? Нет. Я говорю, я люблю только бокс, и то на Олимпиаде, где очки считают. Все. Я не понимаю, зачем все люди сюда приходят и платят за это деньги? Понятно, что мы тоже немножко дурачки. Если здесь все уже заранее отрепетировано", - рассказал Аршавин в выпуске FONtour с чемпионата мира.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Аршавин заявил, что Роналду станет главным разочарованием ЧМ-2026
Вчера, 14:37
 
ФутболСпортРоссияАндрей АршавинАртём ДзюбаФёдор КудряшовАрсенал (Лондон)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    13.06 04:00
    США
    Парагвай
  • Теннис
    13.06 14:00
    А. Бублик
    Т. Фриц
  • Футбол
    13.06 22:00
    Катар
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Босния и Герцеговина
    1
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    76
    84
  • Баскетбол
    14.06 03:30
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала