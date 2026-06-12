"Мы немного дурачки": Аршавин рассказал, сможет ли выйти на ринг

"Я не готов. Ни за какие деньги? Нет. Я говорю, я люблю только бокс, и то на Олимпиаде, где очки считают. Все. Я не понимаю, зачем все люди сюда приходят и платят за это деньги? Понятно, что мы тоже немножко дурачки. Если здесь все уже заранее отрепетировано", - рассказал Аршавин в выпуске FONtour с чемпионата мира.