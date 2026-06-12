Аршавин принизил возможности Месси на чемпионате мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Андрей Аршавин считает главными фаворитами на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года команды Испании, Франции и Англии.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что считает команды Испании, Франции и Англии главными фаворитами на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года.

В четверг начался чемпионат мира, который впервые проходит с участием 48 национальных команд и на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

"В каждом матче, может быть, я буду болеть за какую-то сборную, но так, чтобы взять одну команду и болеть за нее - я не буду. Кто фавориты? Испания, Франция, Англия", - рассказал Аршавин в выпуске FONtour с чемпионата мира.

Говоря о сборной Аргентины российский нападающий отметил: "Даже Португалия поинтереснее, чем Аргентина. Мне он (Лионель Месси) нравится, но они его зря взяли. Он не тот".