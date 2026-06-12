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Аршавин принизил возможности Месси на чемпионате мира по футболу - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:38 12.06.2026 (обновлено: 14:51 12.06.2026)
Аршавин принизил возможности Месси на чемпионате мира по футболу

Аршавин назвал сборные Испании, Франции и Англии фаворитами чемпионата мира

© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"Футболист Андрей Аршавин во время выступлений за английский "Арсенал"
Футболист Андрей Аршавин во время выступлений за английский Арсенал - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин считает главными фаворитами на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года команды Испании, Франции и Англии.
  • Чемпионат мира стартовал 11 июня и впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что считает команды Испании, Франции и Англии главными фаворитами на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года.
В четверг начался чемпионат мира, который впервые проходит с участием 48 национальных команд и на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
"В каждом матче, может быть, я буду болеть за какую-то сборную, но так, чтобы взять одну команду и болеть за нее - я не буду. Кто фавориты? Испания, Франция, Англия", - рассказал Аршавин в выпуске FONtour с чемпионата мира.
Говоря о сборной Аргентины российский нападающий отметил: "Даже Португалия поинтереснее, чем Аргентина. Мне он (Лионель Месси) нравится, но они его зря взяли. Он не тот".
РИА Новости Спорт совместно с букмекерской компанией Fonbet запустили масштабный проект о чемпионате мира по футболу 2026 года.
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ФутболСпортИспанияАндрей АршавинЛионель МессиФранцияАргентинаАрсенал (Лондон)ЧМ по футболу 2026
 
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