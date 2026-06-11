Онищенко рассказал, как вести себя в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал избегать нахождения на открытом воздухе с 11 до 18 часов и соблюдать питьевой режим, чтобы справиться с жарой.
- Онищенко также посоветовал носить светлую одежду, уменьшить физические нагрузки и с осторожностью использовать кондиционер.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Соблюдение питьевого режима, светлая одежда и уменьшение физической нагрузки помогут справиться с жарой, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Беречься от жары надо даже здоровому человеку. Начиная с 11 и до 18 часов не надо быть на открытом воздухе, не надо быть под прямым солнцем. Следует одеваться в светлую одежду, обязательно соблюдать питьевой режим, потому что человек потеет, влага уходит, кровь сгущается и возникают очень серьезные осложнения здоровья", - сказал Онищенко.
Он также отметил, что физические нагрузки также лучше уменьшить, а питаться рекомендуется более легкой пищей. Кроме того, необходимо с осторожностью использовать кондиционер, так как многие люди простывают из-за неправильно отрегулированного температурного режима.