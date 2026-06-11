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Онищенко рассказал, как вести себя в жару - РИА Новости, 11.06.2026
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05:18 11.06.2026
Онищенко рассказал, как вести себя в жару

Онищенко: питьевой режим и светлая одежда помогут справиться с жарой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают у Путяевского пруда в парке "Сокольники" во время аномальной жары в Москве
Горожане отдыхают у Путяевского пруда в парке Сокольники во время аномальной жары в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Горожане отдыхают у Путяевского пруда в парке "Сокольники" во время аномальной жары в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал избегать нахождения на открытом воздухе с 11 до 18 часов и соблюдать питьевой режим, чтобы справиться с жарой.
  • Онищенко также посоветовал носить светлую одежду, уменьшить физические нагрузки и с осторожностью использовать кондиционер.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Соблюдение питьевого режима, светлая одежда и уменьшение физической нагрузки помогут справиться с жарой, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Беречься от жары надо даже здоровому человеку. Начиная с 11 и до 18 часов не надо быть на открытом воздухе, не надо быть под прямым солнцем. Следует одеваться в светлую одежду, обязательно соблюдать питьевой режим, потому что человек потеет, влага уходит, кровь сгущается и возникают очень серьезные осложнения здоровья", - сказал Онищенко.
Он также отметил, что физические нагрузки также лучше уменьшить, а питаться рекомендуется более легкой пищей. Кроме того, необходимо с осторожностью использовать кондиционер, так как многие люди простывают из-за неправильно отрегулированного температурного режима.
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