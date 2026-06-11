МАГАТЭ не признает вину ВСУ в обстрелах территории ЗАЭС, заявил Балицкий

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признает ВСУ виновными в обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, опираясь на соответствующие разговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.