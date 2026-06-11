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МАГАТЭ не признает вину ВСУ в обстрелах территории ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 11.06.2026
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03:47 11.06.2026
МАГАТЭ не признает вину ВСУ в обстрелах территории ЗАЭС, заявил Балицкий

Балицкий: МАГАТЭ не признает вину ВСУ в обстрелах территории ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признает ВСУ виновными в обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
  • ВСУ нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения, и станция перешла на работу дизель-генераторов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признает ВСУ виновными в обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, опираясь на соответствующие разговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Я разговаривал с Гросси не раз, и, в общем-то, они даже не признают, кто стреляет по атомной станции", - сказал Балицкий.
ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции, сообщала пресс-служба станции в пятницу. В частности, БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования МО РФ. В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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