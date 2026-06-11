МАГАТЭ не признает вину ВСУ в обстрелах территории ЗАЭС, заявил Балицкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признает ВСУ виновными в обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
- ВСУ нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения, и станция перешла на работу дизель-генераторов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признает ВСУ виновными в обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, опираясь на соответствующие разговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
ВСУ грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованный МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции, сообщала пресс-служба станции в пятницу. В частности, БПЛА сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования МО РФ. В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов.