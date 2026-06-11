Тренер погибшего хоккеиста Ядыкина рассказал о его отношении к команде

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Команда для погибшего хоккеиста Егора Ядыкина всегда была на первом месте, рассказал РИА Новости главный тренер хоккейного клуба "Норильск" Сергей Голубович.

Ранее клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сообщил о смерти хоккеиста при трагических обстоятельствах.

В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что хоккеист находился в салоне автомобиля, случайно задел курок ружья, оружие выстрелило, попав в него.