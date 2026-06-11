Тренер погибшего хоккеиста Ядыкина рассказал о его отношении к команде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер хоккейного клуба "Норильск" Сергей Голубович рассказал, что для погибшего хоккеиста Егора Ядыкина команда всегда была на первом месте.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Команда для погибшего хоккеиста Егора Ядыкина всегда была на первом месте, рассказал РИА Новости главный тренер хоккейного клуба "Норильск" Сергей Голубович.
Ранее клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сообщил о смерти хоккеиста при трагических обстоятельствах.
"(Егор - ред.) был человеком с большой буквы. Мужской вид спорта полностью ему соответствовал. Как и у всех, не всегда все получалось, но всегда стремился и хотел быть сильнее. Всегда в первую очередь команда для него была", - сказал Голубович.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что хоккеист находился в салоне автомобиля, случайно задел курок ружья, оружие выстрелило, попав в него.
В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом Ядыкина было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина, он совершил самоубийство.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.