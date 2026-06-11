Рядом с телом хоккеиста "Норильска" обнаружили тело еще одного мужчины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рядом с телом хоккеиста «Норильска» Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины.
- По информации правоохранительных органов, хоккеист находился в салоне автомобиля и случайно задел курок ружья, после чего оружие выстрелило, попав в него.
УФА, 11 июн - РИА Новости. Рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
Ранее клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сообщил о смерти хоккеиста. По информации клуба, игрок ушел из жизни при трагических обстоятельствах, причина смерти не называется. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что хоккеист находился в салоне автомобиля. Он случайно задел курок ружья, оружие выстрелило, попав в него.
"Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в городе Салавате", - сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии на вопрос, ведет ли следствие проверку по факту гибели Ядыкина.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.