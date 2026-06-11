Рядом с телом хоккеиста "Норильска" обнаружили тело еще одного мужчины

УФА, 11 июн - РИА Новости. Рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.

Ранее клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сообщил о смерти хоккеиста. По информации клуба, игрок ушел из жизни при трагических обстоятельствах, причина смерти не называется. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что хоккеист находился в салоне автомобиля. Он случайно задел курок ружья, оружие выстрелило, попав в него.