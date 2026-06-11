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В Совфеде напомнили правила поступления в вузы - РИА Новости, 11.06.2026
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03:27 11.06.2026 (обновлено: 10:01 11.06.2026)
В Совфеде напомнили правила поступления в вузы

Косихина: абитуриентам следует помнить о "дне тишины" при поступлении в вуз

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваПриемная кампания
Приемная кампания - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Приемная кампания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России 20 июня начнется приемная кампания в вузы.
  • Абитуриентам следует учитывать «день тишины», когда невозможно отправить или отозвать согласие на зачисление в тот день, когда вуз формирует приказ.
  • Зачисление на бюджетные места будет проходить поэтапно: сначала примут тех, кто имеет приоритетное право, а затем распределят оставшиеся места в рамках основного конкурса.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Абитуриентам при поступлении в вузы следует помнить о "дне тишины", а также правильно расставленных приоритетах при определении специальности, которую они хотят получить, сказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
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"Прежде всего, призываю всех абитуриентов и их родителей обратить внимание на "день тишины". Это принципиальное новшество: теперь невозможно отправить или отозвать согласие на зачисление в тот самый день, когда вуз формирует приказ. Все решения должны быть приняты и зафиксированы заранее. Это исключает лишнюю суету и манипуляции в списках в последний момент", - отметила сенатор.
Кроме того, сказала Косихина, крайне важна тактика выбора специальности - следует быть осторожным с расстановкой приоритетов.
"Система работает автоматически: если вы указали направление, которое вам нравится, "для страховки" на первом месте и прошли туда по баллам - вы будете зачислены именно туда. Отменить это решение после дедлайна, чтобы уйти в вуз своей мечты, стоящий в списке ниже, уже не получится", - предупредила законодатель.
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Она напомнила, что в университеты по всей России, как правило, требуется стандартный пакет документов. Он включает: копию паспорта, СНИЛС, аттестат или диплом колледжа, заявление, фотографии и согласие на обработку персональных данных.
"Зачисление на бюджетные места будет проходить поэтапно. Сначала, с 1 по 3 августа, вузы примут тех, кто имеет приоритетное право - олимпиадников и льготников по квотам. Оставшиеся после этого свободные бюджетные места будут распределены в рамках основного конкурса", - уточнила Косихина.
С 5 по 7 августа на них зачислят выпускников, своевременно подтвердивших свое согласие, которые проходят по общему конкурсу на основании суммы баллов ЕГЭ и личных достижений. Политик также пожелала успешного поступления в выбранные вузы.
Косихина в среду отмечала, что основным каналом подачи документов стал единый сервис на Госуслугах – "Поступление в вуз онлайн". Это делает процесс максимально понятным и прозрачным. При этом сохраняются и традиционные способы: личное обращение или отправка документов по почте.
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