Краткий пересказ от РИА ИИ В России 20 июня начнется приемная кампания в вузы.

Абитуриентам следует учитывать «день тишины», когда невозможно отправить или отозвать согласие на зачисление в тот день, когда вуз формирует приказ.

Зачисление на бюджетные места будет проходить поэтапно: сначала примут тех, кто имеет приоритетное право, а затем распределят оставшиеся места в рамках основного конкурса.

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Абитуриентам при поступлении в вузы следует помнить о "дне тишины", а также правильно расставленных приоритетах при определении специальности, которую они хотят получить, сказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.

России 20 июня начнется приемная кампания в вузы.

"Прежде всего, призываю всех абитуриентов и их родителей обратить внимание на "день тишины". Это принципиальное новшество: теперь невозможно отправить или отозвать согласие на зачисление в тот самый день, когда вуз формирует приказ. Все решения должны быть приняты и зафиксированы заранее. Это исключает лишнюю суету и манипуляции в списках в последний момент", - отметила сенатор.

Кроме того, сказала Косихина , крайне важна тактика выбора специальности - следует быть осторожным с расстановкой приоритетов.

"Система работает автоматически: если вы указали направление, которое вам нравится, "для страховки" на первом месте и прошли туда по баллам - вы будете зачислены именно туда. Отменить это решение после дедлайна, чтобы уйти в вуз своей мечты, стоящий в списке ниже, уже не получится", - предупредила законодатель.

Она напомнила, что в университеты по всей России, как правило, требуется стандартный пакет документов. Он включает: копию паспорта, СНИЛС, аттестат или диплом колледжа, заявление, фотографии и согласие на обработку персональных данных.

"Зачисление на бюджетные места будет проходить поэтапно. Сначала, с 1 по 3 августа, вузы примут тех, кто имеет приоритетное право - олимпиадников и льготников по квотам. Оставшиеся после этого свободные бюджетные места будут распределены в рамках основного конкурса", - уточнила Косихина.

С 5 по 7 августа на них зачислят выпускников, своевременно подтвердивших свое согласие, которые проходят по общему конкурсу на основании суммы баллов ЕГЭ и личных достижений. Политик также пожелала успешного поступления в выбранные вузы.