Путин присудил госпремию востоковеду Васильеву

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год указом президента РФ Владимира Путина присуждена выдающемуся российскому востоковеду Алексею Васильеву, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве помощник главы государства Андрей Фурсенко.