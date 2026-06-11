Путин присудил госпремию востоковеду Васильеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год присуждена российскому востоковеду Алексею Васильеву.
- Премия вручена за выдающиеся достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год указом президента РФ Владимира Путина присуждена выдающемуся российскому востоковеду Алексею Васильеву, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве помощник главы государства Андрей Фурсенко.
Академик РАН Алексей Васильев удостоен премии за выдающиеся достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
Как отмечается в справочных материалах о работах лауреатов премии, Васильев - историк, социолог и политолог, один из лидеров отечественного востоковедения, крупнейший в мире специалист по истории Саудовской Аравии, создатель научной школы африканистов-политологов, ученый-энциклопедист, сочетающий фундаментальную академическую подготовку с глубоким пониманием современных политических процессов.
Подчеркивается, что исследования автора существенно расширили научные знания о советском и постсоветском периодах политики России на Ближнем и Среднем Востоке. Васильев – автор серии трудов, посвященных феномену ваххабизма и социально-экономической трансформации Саудовской Аравии в "нефтяную эпоху", что установило его несомненный приоритет в изучении данной проблематики в российском, западном и арабском востоковедении.
Торжественная церемония вручения Госпремий по традиции проходит в День России 12 июня в Кремле.