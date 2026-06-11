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Путин присудил госпремию востоковеду Васильеву - РИА Новости, 11.06.2026
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13:47 11.06.2026 (обновлено: 14:59 11.06.2026)
Путин присудил госпремию востоковеду Васильеву

Путин присудил госпремию по науке и технике за 2025 г востоковеду Васильеву

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год присуждена российскому востоковеду Алексею Васильеву.
  • Премия вручена за выдающиеся достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Государственная премия России в области науки и техники за 2025 год указом президента РФ Владимира Путина присуждена выдающемуся российскому востоковеду Алексею Васильеву, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве помощник главы государства Андрей Фурсенко.
Академик РАН Алексей Васильев удостоен премии за выдающиеся достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
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Как отмечается в справочных материалах о работах лауреатов премии, Васильев - историк, социолог и политолог, один из лидеров отечественного востоковедения, крупнейший в мире специалист по истории Саудовской Аравии, создатель научной школы африканистов-политологов, ученый-энциклопедист, сочетающий фундаментальную академическую подготовку с глубоким пониманием современных политических процессов.
Подчеркивается, что исследования автора существенно расширили научные знания о советском и постсоветском периодах политики России на Ближнем и Среднем Востоке. Васильев – автор серии трудов, посвященных феномену ваххабизма и социально-экономической трансформации Саудовской Аравии в "нефтяную эпоху", что установило его несомненный приоритет в изучении данной проблематики в российском, западном и арабском востоковедении.
Торжественная церемония вручения Госпремий по традиции проходит в День России 12 июня в Кремле.
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