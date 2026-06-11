Власти США объяснили ФИФА причины отказов в визах участникам ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Власти США объясняют ФИФА причины отказов в визах участникам стартующего в четверг чемпионата мира по футболу, заявил министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.

Он подчеркнул, что американские власти очень тесно сотрудничают с ФИФА на регулярной основе.