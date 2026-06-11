Власти США объяснили ФИФА причины отказов в визах участникам ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США объясняют ФИФА причины отказов в визах участникам чемпионата мира по футболу.
- Американские власти тесно сотрудничают с ФИФА и проделали большую работу по оформлению разрешений на въезд для максимального числа участников.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Власти США объясняют ФИФА причины отказов в визах участникам стартующего в четверг чемпионата мира по футболу, заявил министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.
"Мы работаем с ФИФА и их директорами. По поводу всех, кто получил отказ, мы показали, почему это произошло", - сказал Маллин журналистам.
Он подчеркнул, что американские власти очень тесно сотрудничают с ФИФА на регулярной основе.
"Мы проводим чемпионат мира. К нам приезжают из многих стран, откуда нет прямого доступа в США. Мы проделали колоссальную работу, чтобы оформить разрешение на въезд для максимально возможного числа людей, но некоторым это не разрешено", - добавил Маллин.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан, признанный в 2025 году лучшим арбитром Африки по версии Африканской конфедерации футбола (CAF), не сможет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему был запрещен въезд в США.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.