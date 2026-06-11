Российские фигуристы и конькобежцы сдали 103 допинг-пробы перед ОИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты сдали в общей сложности 103 допинг-пробы в ходе квалификационного периода Олимпийских игр 2026 года в Милане.
- ISU допустил российских и белорусских спортсменов к отборочным стартам к Олимпиаде в нейтральном статусе.
- Все пробы нейтральных атлетов были направлены в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России и Беларуси.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты сдали в общей сложности 103 допинг-пробы в ходе квалификационного периода Олимпийских игр 2026 года в Милане, сообщил в ходе конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) представитель Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Маттео Валлини.
Российские и белорусские спортсмены были допущены ISU во всех дисциплинах под своей эгидой к отборочным стартам к Олимпиаде в нейтральном статусе.
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"Это специфическая мера для ISU, - сообщил Валлини. - Мы постарались разработать критерии, чтобы те, кто борется за отбор на Олимпиаду, могли пройти все необходимые официальные процедуры. Мы проводили мониторинг на всем протяжении периода квалификации, уделяли особое внимание тому, как проводится тестирование нейтральных атлетов на национальном уровне – в частности, как РУСАДА и белорусская НАДА проводит процесс. Все пробы нейтральных атлетов были направлены в аккредитованную WADA лабораторию за пределами этих двух стран. Всего было забрано 150 допинг-проб 35 нейтральных спортсменов. После квалификационного периода, если я не ошибаюсь, их число сократилось до 7".
В презентации, продемонстрированной в ходе доклада Валлини, значилось, что конькобежцы сдали 62 пробы, фигуристы – 42, шорт-трекисты – 46. Суммарное соотношение проб российских и белорусских спортсменов оказалось 103 на 47 в пользу России.