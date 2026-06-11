Российские фигуристы и конькобежцы сдали 103 допинг-пробы перед ОИ

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты сдали в общей сложности 103 допинг-пробы в ходе квалификационного периода Олимпийских игр 2026 года в Милане, сообщил в ходе конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) представитель Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Маттео Валлини.

Российские и белорусские спортсмены были допущены ISU во всех дисциплинах под своей эгидой к отборочным стартам к Олимпиаде в нейтральном статусе.