Призовой фонд Уимблдона в этом сезоне будет рекордным в истории

Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, стартует 29 июня. Общий призовой фонд по сравнению с прошлым годом вырос на 20% (на 10,7 млн фунтов), что является рекордным годовым увеличением призовых в истории турнира. Чемпионы в одиночном разряде получат по 3,6 млн фунтов стерлингов (4,8 млн долларов), что также на 20% выше прошлогодних показателей. Вице-чемпионы заработают по 1,8 млн фунтов (2,4 млн долларов) - 18% прирост призовых.