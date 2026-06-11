Призовой фонд Уимблдона в этом сезоне будет рекордным в истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Призовой фонд Уимблдона текущего сезона составит 64,2 млн фунтов стерлингов, что является рекордом в истории турнира.
- Общий призовой фонд по сравнению с прошлым годом вырос на 20% (на 10,7 млн фунтов).
- Чемпионы в одиночном разряде получат по 3,6 млн фунтов стерлингов, что на 20% выше прошлогодних показателей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Призовой фонд Уимблдона текущего сезона будет рекордным в истории турнира и составит 64,2 млн фунтов стерлингов (около 85,75 млн долларов), сообщается на сайте теннисных соревнований.
Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, стартует 29 июня. Общий призовой фонд по сравнению с прошлым годом вырос на 20% (на 10,7 млн фунтов), что является рекордным годовым увеличением призовых в истории турнира. Чемпионы в одиночном разряде получат по 3,6 млн фунтов стерлингов (4,8 млн долларов), что также на 20% выше прошлогодних показателей. Вице-чемпионы заработают по 1,8 млн фунтов (2,4 млн долларов) - 18% прирост призовых.
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"Это свидетельствует об успехе Уимблдона и о том, что мы проводим устойчивую программу, которая позволяет не только увеличивать призовые, но и инвестировать в инфраструктуру, травяные корты, а также поддерживать британский и международный теннис. Мы уверены, что по мере роста Уимблдона игроки будут продолжать разделять этот успех вместе с нами", - заявила председатель совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Дебора Джеванс.
Ранее 20 ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с недостаточным увеличением призового фонда "Ролан Гаррос". Позже Соболенко заявляла о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для теннисисток. В медиадень перед стартом Открытого чемпионата Франции белоруска прервала свою пресс-конференцию в знак протеста.