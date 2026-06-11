Рейтинг@Mail.ru
Призовой фонд Уимблдона в этом сезоне будет рекордным в истории - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:08 11.06.2026
Призовой фонд Уимблдона в этом сезоне будет рекордным в истории

Призовой фонд Уимблдона вырос на 20 процентов, составив рекордные $85,7 миллиона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаЦентральный корт Уимблдонского турнира
Центральный корт Уимблдонского турнира - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Центральный корт Уимблдонского турнира. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Призовой фонд Уимблдона текущего сезона составит 64,2 млн фунтов стерлингов, что является рекордом в истории турнира.
  • Общий призовой фонд по сравнению с прошлым годом вырос на 20% (на 10,7 млн фунтов).
  • Чемпионы в одиночном разряде получат по 3,6 млн фунтов стерлингов, что на 20% выше прошлогодних показателей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Призовой фонд Уимблдона текущего сезона будет рекордным в истории турнира и составит 64,2 млн фунтов стерлингов (около 85,75 млн долларов), сообщается на сайте теннисных соревнований.
Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, стартует 29 июня. Общий призовой фонд по сравнению с прошлым годом вырос на 20% (на 10,7 млн фунтов), что является рекордным годовым увеличением призовых в истории турнира. Чемпионы в одиночном разряде получат по 3,6 млн фунтов стерлингов (4,8 млн долларов), что также на 20% выше прошлогодних показателей. Вице-чемпионы заработают по 1,8 млн фунтов (2,4 млн долларов) - 18% прирост призовых.
«
"Это свидетельствует об успехе Уимблдона и о том, что мы проводим устойчивую программу, которая позволяет не только увеличивать призовые, но и инвестировать в инфраструктуру, травяные корты, а также поддерживать британский и международный теннис. Мы уверены, что по мере роста Уимблдона игроки будут продолжать разделять этот успех вместе с нами", - заявила председатель совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Дебора Джеванс.
Ранее 20 ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с недостаточным увеличением призового фонда "Ролан Гаррос". Позже Соболенко заявляла о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для теннисисток. В медиадень перед стартом Открытого чемпионата Франции белоруска прервала свою пресс-конференцию в знак протеста.
Линда Сигел - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Грудь вываливалась наружу!" Теннисистка шокировала игрой без бюстгальтера
5 января, 10:00
 
ТеннисСпортФранцияАрина СоболенкоУимблдон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала