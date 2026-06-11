В Белом доме подготовили арену UFC к турниру в день рождения Трампа

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Арена для проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на Южной лужайке Белого дома практически готова к состязаниям 14 июня в день рождения президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости, который стал первым представителем российских СМИ, допущенным на площадку мероприятия.