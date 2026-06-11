В Белом доме подготовили арену UFC к турниру в день рождения Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арена для проведения турнира UFC на Южной лужайке Белого дома практически готова к состязаниям.
- Турнир состоится 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа.
- В главном событии турнира испанец Илия Топурия проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Арена для проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на Южной лужайке Белого дома практически готова к состязаниям 14 июня в день рождения президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости, который стал первым представителем российских СМИ, допущенным на площадку мероприятия.
В четверг организаторы турнира пригласили аккредитованных журналистов на территорию резиденции американского лидера для оценки строящейся площадки к чемпионату.
Арена расположена прямо напротив парадного фасада Белого дома и уже практически готова к мероприятию.
В ее центре находится октагон, окруженный трибунами с креслами для зрителей, а также зоной для музыкантов. Перед входом на арену установлена крупная инсталляция с логотипом UFC Freedom 250, выполненном в цветах американского флага.
В день рождения Трампа, 14 июня, на территории Белого дома пройдет мероприятие UFC. В главном событии турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, обладатель пояса UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.