Шишин поддержал решение Рылова завершить карьеру

"Для нас он - история. 25 лет без медалей, и сейчас, уже как главному тренеру, мне хочется сделать что-то похожее с нашей командой, чтобы его заменить", - заявил Шишин.

Говоря о решении Рылова завершить карьеру, специалист, который был его личным тренером, заявил: "Думаю, я его поддержал. Это такое полуобщее решение. Очень хорошо, что наша федерация делает такие яркие финиши, чтобы действительно спортсмен закончил так, чтобы все знали. Действительно, очень красиво получилось".