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Шишин поддержал решение Рылова завершить карьеру - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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19:26 11.06.2026
Шишин поддержал решение Рылова завершить карьеру

Тренер сборной РФ по плаванию Шишин поддержал решение Рылова завершить карьеру

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийский пловец Евгений Рылов
Российский пловец Евгений Рылов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Российский пловец Евгений Рылов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин поддержал решение Евгения Рылова завершить карьеру.
  • Для нас он - история, заявил Шишин.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил журналистам, что поддержал решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова завершить карьеру.
Рылов провел прощальный заплыв после торжественной церемонии открытия чемпионата России 6 июня и завершил карьеру в возрасте 29 лет.
«
"Для нас он - история. 25 лет без медалей, и сейчас, уже как главному тренеру, мне хочется сделать что-то похожее с нашей командой, чтобы его заменить", - заявил Шишин.
Говоря о решении Рылова завершить карьеру, специалист, который был его личным тренером, заявил: "Думаю, я его поддержал. Это такое полуобщее решение. Очень хорошо, что наша федерация делает такие яркие финиши, чтобы действительно спортсмен закончил так, чтобы все знали. Действительно, очень красиво получилось".
На вопрос о результатах Мирона Лифинцева Шишин заявил: "Я думаю, что мы справимся к 2028 году".
Евгений Рылов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Двукратный олимпийский чемпион Рылов объявил о завершении карьеры в 29 лет
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СпортРоссияЕвгений Рылов
 
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