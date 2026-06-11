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Трамп сообщил о разговоре с лидерами ближневосточных стран - РИА Новости, 11.06.2026
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23:45 11.06.2026
Трамп сообщил о разговоре с лидерами ближневосточных стран

Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с лидерами стран Ближнего Востока

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что США договорились о соглашении по урегулированию конфликта с Ираном.
  • Он сообщил о переговорах с лидерами ряда ближневосточных стран, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и глав Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта.
  • Американский президент также анонсировал разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорил с лидерами ряда ближневосточных стран.
Трамп в четверг заявил, что США договорились о соглашении по урегулированию конфликта с Ираном.
«

"Я только что поговорил с Биби (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.), я говорил с главами великих государств - Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других", - сказал он в Белом доме.

Трамп также анонсировал разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Трамп и Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Трамп не договорился с Нетаньяху по действиям в отношении Ирана
11 февраля, 22:06
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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