Трамп сообщил о разговоре с лидерами ближневосточных стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что США договорились о соглашении по урегулированию конфликта с Ираном.
- Он сообщил о переговорах с лидерами ряда ближневосточных стран, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и глав Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта.
- Американский президент также анонсировал разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорил с лидерами ряда ближневосточных стран.
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"Я только что поговорил с Биби (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.), я говорил с главами великих государств - Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других", - сказал он в Белом доме.
Трамп также анонсировал разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Трамп не договорился с Нетаньяху по действиям в отношении Ирана
11 февраля, 22:06