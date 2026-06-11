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Топурия ответил на вопрос о бое с Нурмагомедовым - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Единоборства
 
08:11 11.06.2026 (обновлено: 12:01 11.06.2026)
Топурия ответил на вопрос о бое с Нурмагомедовым

Чемпион UFC Топурия отказался рассуждать о гипотетическом бое с Хабибом

© UFC Илия Топурия
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© UFC
Илия Топурия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илия Топурия не стал рассуждать о том, чем закончился бы его гипотетический бой с Хабибом Нурмагомедовым.
  • 14 июня на лужайке перед Белым домом пройдет турнир UFC, где Илия Топурия проведет первую защиту титула против Джастина Гэтжи.
ВАШИНГТОН, 11 июня - РИА Новости. Непобежденный боец смешанных единоборств грузин Илия Топурия в разговоре с журналистами не стал рассуждать, чем закончился бы его гипотетический бой с Хабибом Нурмагомедовым.
"Думаю, мы этого уже никогда не узнаем. Он прошел потрясающий путь в UFC и во всей профессиональной карьере", - сказал Топурия, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Мероприятие пройдет 14 июня на газоне у Белого дома. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет. В главном событии вечера Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
Нурмагомедову 37 лет, он завершил карьеру в октябре 2020 года после боя с Гэтжи, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.
Графика, посвященная турниру UFC в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
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ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)СШАДональд ТрампДжастин ГэтжиИлия ТопурияUFC
 
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