Топурия ответил на вопрос о бое с Нурмагомедовым

ВАШИНГТОН, 11 июня - РИА Новости. Непобежденный боец смешанных единоборств грузин Илия Топурия в разговоре с журналистами не стал рассуждать, чем закончился бы его гипотетический бой с Хабибом Нурмагомедовым.

"Думаю, мы этого уже никогда не узнаем. Он прошел потрясающий путь в UFC и во всей профессиональной карьере", - сказал Топурия, отвечая на вопрос РИА Новости.