Тимощук рассказал, кто может заменить Барриоса в "Зените"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению Тимощука, в "Зените" есть игроки, способные заменить Вильмара Барриоса в центре поля.
- 32-летний колумбиец с 2019 года выступает за "Зенит", в составе которого стал семикратным чемпионом России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости, Борис Ходоровский. Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос в случае отсутствия может быть подменен несколькими футболистами, заявил в интервью РИА Новости тренер петербуржцев Анатолий Тимощук.
"В концовке чемпионата Барриос висел на карточке, и мы этого очень боялись. Ведь не только он, но и еще пять футболистов могли пропустить важнейшие матчи. На мой взгляд, в таком клубе, как "Зенит", конкуренция должна быть на любой позиции, и желательно иметь двух равноценных кандидатов. Хотя при необходимости Барриоса могут подменить и Дуглас Сантос, и Вендел, и Юрий Горшков, а сейчас уже и (Даниил) Кондаков. У нас хороший подбор игроков, способных сыграть в центре поля", - сказал Тимощук.