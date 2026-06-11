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Тимощук рассказал, кто может заменить Барриоса в "Зените" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
13:12 11.06.2026 (обновлено: 13:24 11.06.2026)
Тимощук рассказал, кто может заменить Барриоса в "Зените"

Тимощук: Барриоса в случае отсутствия могут подменить Кондаков, Вендел и другие

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнатолий Тимощук
Анатолий Тимощук - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Анатолий Тимощук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению Тимощука, в "Зените" есть игроки, способные заменить Вильмара Барриоса в центре поля.
  • 32-летний колумбиец с 2019 года выступает за "Зенит", в составе которого стал семикратным чемпионом России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости, Борис Ходоровский. Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос в случае отсутствия может быть подменен несколькими футболистами, заявил в интервью РИА Новости тренер петербуржцев Анатолий Тимощук.
32-летний колумбиец с 2019 года выступает за "Зенит", в составе которого стал семикратным чемпионом России.
"В концовке чемпионата Барриос висел на карточке, и мы этого очень боялись. Ведь не только он, но и еще пять футболистов могли пропустить важнейшие матчи. На мой взгляд, в таком клубе, как "Зенит", конкуренция должна быть на любой позиции, и желательно иметь двух равноценных кандидатов. Хотя при необходимости Барриоса могут подменить и Дуглас Сантос, и Вендел, и Юрий Горшков, а сейчас уже и (Даниил) Кондаков. У нас хороший подбор игроков, способных сыграть в центре поля", - сказал Тимощук.
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