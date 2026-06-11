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Андреева снялась с турнира в Берлине после победы на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Теннис
 
13:55 11.06.2026 (обновлено: 14:27 11.06.2026)
Андреева снялась с турнира в Берлине после победы на "Ролан Гаррос"

Победительница "Ролан Гаррос" Андреева снялась с теннисного турнира в Берлине

© AP Photo / Aurelien MorissardМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева стала победительницей турнира Большого шлема, победив Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос».
  • Мирра Андреева снялась с теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, чтобы взять больше времени на восстановление и лучше подготовиться к следующим соревнованиям на травяных кортах.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева приняла решение сняться с теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, сообщается на странице соревнований в соцсети X.
В субботу Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. В финале женского одиночного разряда "Ролан Гаррос" 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.
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"Я и моя команда приняли решение взять больше времени на восстановление и лучше подготовиться к траве. Мне будет не хватать времени, проведенного в Берлине. Надеюсь вернуться сюда в следующем году", - приводит слова Андреевой официальная страница турнира.
Турнир в Берлине пройдет с 15 по 21 июня.
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ТеннисСпортБерлин (город)РоссияМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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