Андреева снялась с турнира в Берлине после победы на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева стала победительницей турнира Большого шлема, победив Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос».
- Мирра Андреева снялась с теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, чтобы взять больше времени на восстановление и лучше подготовиться к следующим соревнованиям на травяных кортах.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева приняла решение сняться с теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, сообщается на странице соревнований в соцсети X.
В субботу Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. В финале женского одиночного разряда "Ролан Гаррос" 19-летняя россиянка победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.
"Я и моя команда приняли решение взять больше времени на восстановление и лучше подготовиться к траве. Мне будет не хватать времени, проведенного в Берлине. Надеюсь вернуться сюда в следующем году", - приводит слова Андреевой официальная страница турнира.
Турнир в Берлине пройдет с 15 по 21 июня.